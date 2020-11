Melania Trump al voto Usa: no mascherina ma outfit a tanti zeri. Cosa indossava e quanto costa tutto

Melania Trump, al seggio si presenta così. Forse una dimenticanza, ma non da poco, per la moglie del Presidente, che si reca a votare senza essere munita di mascherina. Accade sotto la luce del sole della Florida, quando la First Lady ha letteralmente sfilato davanti a tutti in abito griffato a un prezzo proibitivo.

Il seggio era quella di Palm Beach in Florida, dove la First Lady americana si è mostrata in pubblico in un look decisamente di lusso. Ma non solo. Nonostante fino a qualche settimana fa fosse risultata ancora positiva al virus, Melania ha dimenticato di indossare la mascherina. Uno scivolone non da poco, ma che ha saputo ‘compensare’ attraendo tutta l’attenzione sul proprio abito. (Continua a leggere dopo la foto).















Ed è così che riesce a fare cadere l’occhio di tutti, ancora una volta, sul proprio look dalle cifre proibitive. L’abitino griffato è stato apprezzato da molti. Amante dell’alta moda, Melania Trump si è presentata in abito longuette e plissettato di Gucci. Bianco ma con motivi decorati a stampa con catenelle in giallo e oro il cui valore è da fare girare la testa. Pensate che solo questo dettaglio costa 5.400 euro. (Continua a leggere dopo la foto).















Ovviamente non poteva mancare il tocco di grazia, con scarpe nude e tacchi a spillo firmate Louboutin, che aggiungono al totale la bellezza di altri 575 euro. Abbinata alle scarpe, la borsa, l’immancabile Kelly bag di Hermès, un vero ‘colpo’ al cuore: solo la borsa vale 20.300 euro. State già facendo i conti? Ebbene se la matematica non è un’opinione, la First Lady ha sfoggiato un look ‘esagerato’. (Continua a leggere dopo le foto).



President Donald Trump walks with first lady Melania Trump near Air Force One at Andrews Air Force Base, Md., Tuesday, Oct. 27, 2020. They flew together on Marine One to Andrews Air Force Base but are traveling on different planes to campaign separately. President Trump is heading to Michigan for a campaign rally then on to Wisconsin and Nebraska for additional campaign rallies. (AP Photo/Susan Walsh)

Il totale ammonta a ben 26.275 euro, al quale vanno aggiunti anche gli occhiali, per cui i 30 mila euro sono sicuramente raggiunti. Peccato per il dettaglio della mascherina, che Melania non indossa seppur il periodo molto delicato lo richieda necessariamente. La First perde qualche ‘punto’ agli occhi della collettività, ma sicuramente non si può dire che abbia badato a spese.

Colpo di scena nel caso Isabella Noventa, Freddy Sorgato tira in ballo un’altra persona