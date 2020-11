“È finita dopo il tradimento”. Paolo Brosio, chi è la sua (bellissima) ex moglie. Gretel, giovane modella cubana

Il suo ingresso nella Casa del GF Vip è avvenuto soli 4 giorni fa, e Paolo Brosio sta già dando parecchio materiale per farsi parlare dentro, fuori, avanti, retro e tutt’intorno. Dagli spoiler ai vipponi sull’andamento e le sorti del programma, alle bestemmie, le preghiere urlate nel cuore della notte con la De Blanck, e per finire il dito puntato su conduttore e produzione. Alfonso Signorini è pieno ha difatti ripreso Brosio su tutta la linea, non risparmiandosi mai.

Ma come mai tutto questo gran parlare di religione?! Com'è noto, Paolo Brosio da qualche anno si è buttato a capofitto nella sua fede religiosa ed è stato epicentro di diversi dibattiti televisivi sull'argomento. Non tutti sono a conoscenza però della sua vita sentimentale. Oggi su Caffeina parleremo della sua seconda moglie: chi è, cosa fa nella vita ce quelle altre poche info reperibili nell'internet. (Continua dopo le foto)





























Dicevamo che non tutti sono a conoscenza della vita sentimentale di Paolo Brosio, il giornalista toscano ha ben due matrimoni naufragati alle spalle. Abbiamo parlato di poche info, ebbene, ex moglie di Brosio è super riservata e di conseguenza blindatissima, ma ecco ciò che abbiamo scoperto per voi. Paolo Brosio è stato sposato con la bellissima Gretel Coello, e le uniche notizie a trapelare dal web riconducono proprio alla relazione, con conseguente matrimonio, con l'attuale gieffino Paolo Brosio. I due sono stati sposati dal 2004 al 2008. Sebbene Gretel e Paolo fossero una coppia molto affiatata, a un certo punto il loro rapporto si è incrinato per un presunto tradimento da parte di Gretel nei confronti del giornalista. (Continua dopo le foto)









La loro unione, comunque, risale a diverso tempo prima della svolta ecumenica dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Il suo profilo Instagram risulta privato e impossibile da espugnare. Nella foto che abbiamo reperito, Gretel è la ragazza a destra ed è davvero bellissima. Il matrimonio tra i due parrebbe essere naufragato per colpa di un tradimento da parte di lei. Le conseguenze di questo tradimento si sarebbero manifestate in un pozzo scuro in cui sarebbe precipitato Brosio in una grandissima crisi di alcol e droga. Tale percorso gli ha permesso di capire cosa significhi toccare il fondo, proprio da lì ha deciso di ripartire e abbracciare la fede che oggi pratica in modo rigoroso. Dopo il divorzio, l’ex moglie di Paolo ha ritrovato l’amore con Davide Cinotti, insieme al quale ha dato alla luce un bambino.

