Sono stati una delle coppie più seguite di Temptation Island. Ma adesso sembra che qualcosa si sia rotto. Parliamo di Anna Boschetti e Andrea Battistelli. I due erano entrati a far parte della settima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia per verificare se la loro relazione potesse resistere alla differenza di età e anche di obiettivi di vita. Durante le varie puntate non sono mancati i momenti in cui Anna e Andrea hanno dimostrato di avere punti di vista diversi su molte cose, ma, una volta lasciato il programma, hanno annunciato di aver iniziato a convivere.

Anna era riuscita con uno stratagemma a provocare la reazione di Andrea. La parrucchiera romana aveva, infatti, finto un interesse per il single Carlo scatenando la gelosia di Andrea. Quest’ultimo ha deciso di vedere fino a che punto si spingeva Anna, per poi arrivare al confronto finale e lasciare il programma mano nella mano. Tutto sembrava procedere per il meglio tra i due, tanto che si parlava addirittura di un figlio. Ma adesso, come rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, sembra che tra i due sia davvero finita. (Continua a leggere dopo la foto)















A quanto pare la causa della rottura sarebbe l’infedeltà di Andrea e la scoperta di ciò da parte di Anna. Il ben informato Venza spiega: “Molti stenteranno a crederci a quanto sto per dire, ma pare (uso il condizionale) che Andrea abbia tradito con diverse ragazze tra cui due ex tentatrici del loro Temptation Island. Anna avrebbe già fatto le valigie ad Andrea per lasciare la loro abitazione. (Continua a leggere dopo la foto)















Dunque non resta che attendere conferme o reazioni da parte della stessa Anna Boschetti. Va detto che il “motore” della loro relazione pare sia stata spesso lei. Era lei ad inscenare storie con altri, è stata lei a corteggiare Andrea fino a farlo cedere. Insomma Anna si è dimostrata da subito molto coinvolta nella storia, mentre per Andrea ci è voluto più tempo. Adesso spunta fuori questo tradimento, la crisi, la rottura. Che sia davvero tutto finito? (Continua a leggere dopo la foto)









Nelle ultime ore, d’altra parte, Anna Boschetti ha dovuto tirare fuori gli artigli anche per un’altra vicenda. Valeria Liberati, altra concorrente di Temptation Island 7, l’ha tirata in ballo, accusandola di stare con Andrea solo per questioni economiche e di non essere realmente innamorata. A questo punto Anna ha risposto chiedendo un confronto negli studi di Uomini e Donne per svelare dettagli inediti: “Speriamo che questo confronto ci sia presto – ha detto la Boschetti – almeno buttiamo giù un po’ di maschere”. Che sia l’occasione giusta per fare luce anche sulla storia con Andrea?

Temptation Island, succede tutto durante il falò di Anna e Andrea: “Chiamatelo subito!”