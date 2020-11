Alba Parietti senza freni tra sesso, narcisismo e peccati. E c’è spazio anche per le rivelazioni piccanti. La conduttrice è stata ospite dell’ultima puntata della trasmissione radiofonica di Radio2 “I Lunatici” e ne ha avuto per tutti, soprattutto i suoi ex fidanzati. Non ha fatto nomi o cognomi di coloro che al primo appuntamento con lei sono andati in bianco. Su questo Alba Parietti è stata davvero inflessibile.

"Racconterò il peccato ma non il peccatore". Stuzzicata dalle domandi incalzati dei conduttori, Alba ha svelato cosa succedeva in camera da letto con i suoi fidanzanti e amanti: "Tranne un paio, giuro, tutti! Rassicuro i futuri, se ce ne saranno mai. E soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su sé stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Comunque, almeno l'ottanta percento degli uomini che sono stati con me hanno fatto cilecca al primo colpo".















Poi aggiusta il tiro e prova a ridimensionare le affermazioni: "Non racconto quasi mai i miei fatti personali, soprattutto sessuali, credo che il sesso si faccia e non si racconti – spiega Alba Parietti -. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: "ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore".















Durante la puntata de "I Lunatici", Alba Parietti ha anche annunciato l'uscita del suo nuovo libro dedicato proprio agli uomini che hanno gravitato intorno a lei: "Ne ho incontrati tantissimi, un diluvio universale di narcisi. Ho incontrato pochi uomini che mettessero la vanità in secondo piano rispetto alla loro identità. Ho conosciuto di rado uomini in grado di rinunciare alla loro vanità per un amore. Spesso la vanità negli uomini la fa da padrone. La vanità ferisce e mortifica. E in un narcisista è l'unico motivo di vita, perché i narcisisti non ne hanno altri".









Sempre pungente nei suoi interventi, ALìlba Parietti dopo aver ascoltato le frasi sessiste del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip ne ha chiesto l’eliminazione: “Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per la squalifica, tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle stupidamente gravi cose che aveva detto con sciocca leggerezza, uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo”.

