Mini abito (di lusso) e mascherina coordinata. Diletta Leotta in campo e tutti fissi sul vestitino aderente. Pronti al prezzo?

Diletta Leotta, pura lezione di stile. Si è mostrata in perfetta forma durante il collegamento con lo stadio dove si è disputata la partita Udinese-Milan. Un abito che ha indossato con eleganza, ovviamente abbinato alla mascherina per far fronte a tutte le normative per la sicurezza anti-Covid. Forme mozzafiato e in bella vista, ma a quale prezzo? Scopriamolo insieme.

Partiamo dai capelli. Diletta Leotta ha deciso di raccogliere la folta capigliatura bionda in un elegantissimo chignon dal tocco stravagante, ovvero spettinato. Il look ha reso tutto ancora più desiderabile. La Leotta non poteva che mostrarsi in una forma splendida, ma il merito va anche alla scelta dell’abito, che non fa il monaco, ma che sicuramente risulta essere quello giusto. (Continua a leggere dopo la foto).















Come sempre con la Leotta in collegamento, il Campionato di Serie A è davvero imperdibile. Come ogni settimana le dirette su Dazn diventano per Diletta anche un modo per sfogiare abitini in grado di risaltare le forme di un corpo sempre semplicemente attraente. La sensualità questa volta veste Elisabetta Franchi e il vestito fa parte della collezione A/I 2020-21. (Continua a leggere dopo la foto).















La mascherina abbinata all’abito ha sicuramente arricchito l’immagine. Nello specifico il look griffato consiste in un abito doppiopetto in maglia corto con i bottoni in oro sul davanti, delle catene sulle tasche e un profondo scollo a V che ha messo in risalto il décolleté. Il prezzo, come sempre, non è da tutti ma la Leotta si sa bene che può non badare a spese. Ecco svelato l’arcano. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Quasi 500 euro solo l’abito, 449 per l’esattezza. Ma come si accennava prima, anche la mascherina abbinata in raso ha sicuramente contribuito a rendere il look ancora più sofisticato ma anche trendy, con le ciocche che cadono sul viso. Splendida, sorridente e sensuale, la Leotta ha meritato i complimenti di tutti. Il risultato? Un vero successo.

