Non è un periodo facile per Elettra Lamborghini. La cantante si è confessata sui propri social e nonostante si sia sposata da poco, il 26 settembre è convolata a nozze con il dj Afrojack, ha ammesso di attraversare un momento complicato. Tanto per cominciare pochi giorni dopo il matrimonio è venuto a mancare la tanto amata cavalla Lolita, che era malata da diverso tempo. Una perdita molto dolorosa per Elettra.

Non solo, mentre si trovava in viaggio di nozze con il marito il fratello Ferruccio Jr l'ha chiamata per avvisarla di essere stato ricoverato in ospedale. Il motociclista aveva da qualche giorno difficoltà respiratorie e, a quanto pare, i medici hanno scoperto che aveva il polmone destro completamente collassato. Dopo le cure del caso Ferruccio ha superato il problema e rassicurato i suoi fan: "Ora però respiro e posso essere felice" ha raccontato. Ora dovrà seguire una terapia. Ma le preoccupazioni per Elettra non finiscono qui.















La cantante e ricca rampolla della famiglia Lamborghini si è sfogata dicendo di essere perseguitata. Non si tratta, comunque, di un fan troppo invadente, ma più semplicemente di 'sfortuna'. Elettra, subito dopo le nozze, si è sentita perseguitata dalla sfortuna. Oltre alla morte della cavalla e al ricovero del fratello attraverso le Instagram Stories Elettra Lamborghini ha fatto sapere che anche un suo cane ha avuto un malore. Poi, mentre si trovava in giro a fare un po' di shopping sono scoppiate due gomme della macchina, per fortuna senza gravi conseguenze.















Insomma, se non fosse per il matrimonio sarebbe stato proprio un periodo da dimenticare per Elettra, tanto che lei stessa ad un certo punto ha pensato di essere vittima di un malocchio. Meglio non pensarci, altrimenti questi pensieri diventano un ossessione. Meglio divertirsi, ad esempio, con i fumetti. E già, perché, proprio recentemente, Elettra è stata al Lucca Comics per presentare un libro per ragazzi.









Stiamo parlando di una storia a fumetti, “Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo”, dove la cantante finisce in un universo parallelo pieno di ostacoli e… mille sfortune, ancora. Elettra si ritrova con una sorta di maledizione e per liberarsene dovrà affrontare le ballerine di twerkin devote alla Dea. Che dal fumetto la maledizione si sia riversata nella vita reale?

