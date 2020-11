“Spaventosa!”. E irriconoscibile: l’attrice cambia look e spiazza i fan. Ma c’è un motivo ben preciso dietro questa scelta

Un look straordinario Courteney Cox. Trendy e bella come sempre, l’attrice si mostra ai propri fan con una nuova acconciatura, diventata un must negli ultimi tempi. Tante le celebrità che hanno scelto di ravvivare la propria immagine, riavvolgendo il nastro del tempo. Una moda che torna e che piace. La foto condivisa sulla pagina social per Halloween ha fatto impazzire tutti.

Il suo long bob del tutto stravagante viene stravolto. L’attrice Cox ha deciso di non rinunciare ai festeggiamenti di Halloween nonostante un periodo sicuramente difficile e delicato che sta travolgendo molti Paesi del mondo. La star non è uscita da casa, ma ha comunque deciso di prendersi cura della propria immagine, apparendo originale e femminile, ma anche molto ironica. (Continua a leggere dopo la foto).















Si è ispirata a Gale Weathers, la giornalista di “Scream” sempre pronta a tenere testa al serial killer mascherato, Ghostface. Così la Cox è tornata a vestire quei panni mostrandosi in un look splendido e “spaventoso”. Davvero irriconoscibile ma sicuramente al passo con i tempi. E l’acconciatura è stata decisamente apprezzata dai fan che non hanno smesso di complimentarsi. (Continua a leggere dopo la foto).















Il quinto capitolo della saga sarà pronto per le sale americane non prima del 2022, ma meglio dare una piccola e stimolante anticipazione, anche per tenere compagnia a quanti hanno sicuramente dovuto festeggiare un Halloween casalingo. Con frangetta mini non del tutto simmetrica, l’attrice ha raccolto in poche ore numerosissimi like, ricordando la protagonista del terzo capitolo di “Scream”. (Continua a leggere dopo le foto).









Con un’espressione ironica ma anche ‘spaventata’ ha scritto a corredo della foto-selfie: “Non la frangia”. Courteney Cox, però, ama mantenere la sua acconciatura di sempre e la frangetta è solo temporanea. Tornerà presto al suo trendy long bob con la fila centrale, ma con una divertente chicca di trasformismo ha sicuramente fatto sorridere tutti.

