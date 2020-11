“Sono positiva anch’io”. Covid, l’annuncio della conduttrice Mediaset: “Non potrò essere in studio”

Il Coronavirus trotta a perdifiato in tutte le direzioni, colpisce tutti, senza alcuna remora di classe sociale, carica o stipendio. Ebbene, ad oggi sono davvero tanti i volti noti dello spettacolo che sono venuti fuori confessando la propria positività al Covid.

Insieme a loro tanti nomi appartenenti al piccolo schermo, da Gerry Scotti a Carlo Conti, che nella scorsa serata ha condotto dalla sua abitazione Tale e Quale Show, fino a Piero Chiambretti, Valentino Picone e Paola Perego. Ultima, non per importanza, ma solo andando per ordine cronologico, è una nota conduttrice Mediaset.

















Stiamo parlando di Giorgia Rossi, al timone di Pressing, su Italia 1. "Ciao a tutti" – ha cinguettato su Twitter – "Purtroppo è toccato anche a me: sono positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti". Anche lei quindi, come tutti gli altri suoi colleghi, fatta eccezione di Chiambretti, non ha necessitato di un ricovero ospedaliero e passerà la sua quarantena fra le mura domestiche.

Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti ❤️ pic.twitter.com/owSE3EjiGA — Giorgia Rossi (@GiorgiaRossi3) October 31, 2020























Giorgia Rossi ha il Covid. Ad annunciarlo è la stessa giornalista di Mediaset che sui social ha comunicato che non potrà ovviamente condurre la puntata di domenica di Pressing, il programma di approfondimento calcististico sulla serie A di Mediaset. Un’altra figura femminile estremamente presente sul piccolo schermo, che nelle ultime settimane ha avuto a che fare con il Covid, è Alessia Marcuzzi, che proprio qualche giorno fa ha annunciato ai suoi tanti follower Instagram, di essere risultata negativa all’ultimo tampone. Insomma, non solo cattive notizie, anche se l’incidenza del virus risulta forte e chiara, inutile ostinarsi a negare.

