Due anni fa è entrata nello studio del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a mamma Ilary. Stavolta, col suo faccino spiritoso ed un sorriso sbarazzino, la sorpresa l’ha fatta a noi con il suo costume da streghetta. Parliamo di Isabel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, comparsa in queste ore in un video dove dimostra di non aver timore di essere ripresa. La vediamo sorridere e camminare nel giardino di casa, in sottofondo la canzone “Straordinario” di Chiara Galiazzo con la strofa: “E io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te”.

Isabel ha quattro anni ed è la sorella di Cristian, 15 anni e di Chanel, 13. Sia Francesco che Ilary hanno pubblicato il video nei loro rispettivi canali social, confermando ancora una volta la loro apertura nei confronti di questi mezzi che li mettono in contatto coi propri fan. Isabel è vestita da streghetta, con una gonna di toulle arancione e nera, le calze con tante piccole zucche. L’ultima volta la figlia più piccola di Totti era apparsa in un video in cui per la prima volta faceva il bagno senza braccioli, in sottofondo “Com’è bello il mondo insieme a te” di Max Pezzali. (Continua a leggere dopo la foto)















Per Francesco questo non è un periodo facile, visto che da poco ha perso il padre Enzo, venuto a mancare dopo aver perso la battaglia con il coronavirus. A lui Francesco ha dedicato parole piene di amore: “Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto T.V.B, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Di sicuro la famiglia è sempre al centro dei pensieri del campione della Roma che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è dedicato alla carriera da dirigente, ma sicuramente adesso ha più tempo per i suoi figli. D’altra parte sui social sono numerosi i siparietti con Cristian, Chanel e la stessa Isabel, segno di quanto Francesco sia un padre affettuoso e social. In casa Totti in questo momento siamo in piena atmosfera Hallowen, come dimostra un’altra immagine, stavolta pubblicata da mamma Ilary. (Continua a leggere dopo la foto)









Stavolta la protagonista è Chanel che, da vera cuoca provetta, ha preparato dei biscotti di pastafrolla con mandorle a forma di dita da strega. Insomma dopo la morte del nonno Enzo a casa Totti si cerca di sorridere e godersi questa particolare festa di Hallowen, nonostante le restrizioni imposte dal governo per limitare il contagio.

