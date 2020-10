Sul web difficilmente si è perdonati e lo sa molto bene Michelle Hunziker, già contestata in passato per alcuni scatti sia da sola che con la figlia Aurora Ramazzotti. Ed ecco che è nuovamente ricascata in queste ore in critiche furibonde. Tutta colpa di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, che la vede in compagnia dell’intero cast di ‘All Together Now’. Oltre alla conduttrice televisiva, ci sono infatti J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e anche la bellissima Anna Tatangelo.

Questo post avrebbe dovuto essere esclusivamente positivo, invece per l'ex moglie di Eros Ramazzotti si è rivelato un boomerang, con moltissimi utenti che non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio negativo. Un vero e proprio atto di accusa nei confronti di Michelle, anche se presumibilmente le critiche furiose sono da dividere insieme agli altri protagonisti dell'istantanea. Ma andiamo a vedere nei particolari il motivo di così tanta rabbia da parte dei suoi follower.















Ciò che non è stato gradito è il mancato rispetto della distanza di sicurezza di un metro per prevenire il contagio da coronavirus. C'è da dire comunque che prima della trasmissione tutti sono sottoposti a tamponi e controlli, ma questo non è bastato a placare la furia degli hater. Per presentare il programma, che inizierà il 4 novembre, la Hunziker ha anche lanciato un bel messaggio: "In questo periodo, specialmente, la musica e le storie dei nostri concorrenti ci daranno un po' di conforto".















Tra i commenti di critica, ecco quali sono stati i principali: "Tutti insieme senza mascherina, complimenti", "Ma proprio bello, tutti vicini vicini per fare la foto", "Alla faccia del distanziamento sociale. Dietro le quinte tutti abbracciati e poi quando siete davanti alle telecamere tutti a mantenere le distanze…", "Ma questo è distanziamento!?". Anche se non sono mancati messaggi di entusiasmo per la trasmissione: "Non vediamo lora", "Siete bellissimi e bravissimi, complimenti".









Qualche giorno fa Michelle Hunziker ha avuto da ridire sul Dpcm firmato Conte: “Capisco che non sia facile la gestione di questo virus e capisco anche che per salvaguardare la nostra salute non si possa accontentare tutti, ma con FORZA chiedo anch’io al nostro governo di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento… nel cercare di contenere il virus…non bisogna però morire di fame”.

