Siamo ancora nel pieno della pandemia da coronavirus, caratterizzata adesso dalla seconda ondata di contagi, e anche gli aspetti molto intimi delle persone sono cambiati. Se, come riportato da alcuni studi, la vita dei single sta diventando ancora più difficile proprio per l’impossibilità di riuscire a conoscere ipotetici partner a causa della distanza interpersonale, anche le coppie hanno i loro problemi. E a parlare di tutto questo ci hanno pensato due vip di un certo calibro.

Una delle coppie più famose in Italia, ovvero Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, hanno annunciato una cosa riservata. In un’intervista al settimanale ‘DiPiù’, la donna si è soffermata sulla loro intimità. La decisione presa dai due è davvero drastica e netta, ma è stata assunta per rischiare il meno possibile e quindi evitare di contrarre il Covid-19. Una scelta molto difficile per la maggior parte delle coppie, ma loro hanno preferito prendersi un periodo di pausa in attesa che arrivino tempi migliori. (Continua dopo la foto)















A livello professionale, lei ha terminato la sua esperienza televisiva con il programma ‘Tale e quale Show’, mentre lui si occupa della scuola di ballo di Palermo, anche se adesso c’è la sospensione a causa dell’emergenza. Carmen ha quindi rivelato apertamente che hanno deciso di stoppare i momenti privati: “Sarebbe rischioso darci anche un solo baci. Abbiamo scelto l’astinenza”. La ballerina ha comunque confermato che non è semplice vivere in questo modo il rapporto col marito. (Continua dopo la foto)















Al settimanale di gossip ha dunque confidato ancora: “Mi manca il contatto con mio marito. All’inizio abbiamo provato a baciarci con la mascherina, ma ci sembrava soffocare”. Turchi ha tentato, invano, di convincere la sua dolce metà a fargli delle carezze molto private dopo aver usato il gel igienizzante: “Ma io sono troppo istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”. Carmen ha poi fatto una chiosa finale, che assomiglia tanto ad una speranza futura. (Continua dopo la foto)









Quando il coronavirus sarà un lontano ricordo, per lei riprendere l’attività di prima sarà ancora più entusiasmante: “Sarà più bello ritornare a vivere la nostra intimità”. Questa è stata la decisione presa da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, una decisione sofferta ma necessaria perché hanno voluto mettere in primo piano la loro salute fisica. Ci sarà tempo per recuperare quanto perso in questi mesi.

“Fidati di me”. E al GF Vip scatta il bacio tra i due vipponi