Mentre su Adua Del Vesco sappiamo praticamente tutto, lo stesso non si può dire del fidanzato Giuliano Condorelli. Già detto del momento non proprio felice per Adua, prima l’incidente al piede e poi le accuse di avere un accordo sotto banco con Massimiliano Morra, forse conviene parlare d’altro. Giuliano, a quanto si apprende dalle informazioni reperibili via social, dovrebbe avere la stessa età di Adua, ovvero 27 anni.

Inoltre sappiamo che Giuliano, su Instagram julian_condor, lavora nel settore della moda internazionale, sembra che infatti faccia parte della Fashion Industry. Sulle sue origini si sa che è per metà italiano e per metà tedesco. Vive e lavora a Milano, anche se, per lavoro, è costretto a muoversi e viaggiare molto spesso. La storia tra i due è tutt'altro che superficiale. Adua e Giuliano si sono conosciuti, infatti, ben 14 anni fa. Entrambi frequentavano lo stesso liceo.















Per quanto possa sembrare strano Giuliano Condorelli è il primo fidanzato di Adua Del Vesco. Ad un certo punto, però, i due si sono separati e hanno imboccato strade diverse. Adua è diventata sempre più famosa, mentre Giuliano si è dedicato alla sua passione nel mondo della moda. Poi, poco prima che l'attrice messinese entrasse nella casa del Grande Fratello Vip Giuliano ed Adua si sono ritrovati e sono tornati insieme.















Come vedete le informazioni su Giuliano si contano sulle dita di una mano, tutto un altro paio di maniche quello che si dice e si sa sulla fidanzata più famosa, Adua Del Vesco. E chissà cosa avrà pensato Giuliano di quanto avvenuto all'interno della casa: prima la storia finta con Massimiliano Morra, poi l'idea di dire che fosse gay, successivamente smentita. Insomma, tanti modi per stare sempre sull'onda del pettegolezzo, d'altronde lo vuole lo showbiz, ma cosa ne penserà Giuliano?









Lui appare molto più riservato, lei sembra incapace di stare sopra le righe. Ma d’altra parte si sa, gli opposti si attraggono. E le parole di Adua lo dimostrano: “Nella mia vita ho avuto un solo ragazzo che è quel ragazzo che avete visto, che conosco da 14 anni e che è sempre stato nell’ombra e adesso è giusto che io lo metta in luce e gli dia il posto che ha sempre avuto”. E sempre Adua, che in passato ha sofferto di anoressia, ha rivelato un particolare molto significativo della sua storia con Giuliano: “Mi è stato vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

