Pierpaolo Pretelli, prima di Elisabetta Gregoraci c’era lei. Famosa e bellissima: chi è l’ex che lo ha reso padre

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha stretto un legame particolare con Elisabetta Gregoraci, showgirl calabrese ed ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore. Un rapporto altalenante che va da sguardi complici e abbracci a momenti di ‘crisi’ e lontananza. L’ex velino di Striscia la Notizia si detto pronto ad approfondire la conoscenza e non ha mai negato di provare qualcosa per la bella conduttrice.

In un’intervista rilasciata prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà, Pierpaolo Pretelli aveva detto di essere pronto a una nuova storia e a innamorarsi nuovamente. L’ultima storia importante è stata quella con la donna che l’ha reso papà di Leonardo, nato il 18 luglio del 2017, la modella cubana Ariadna Romero. (Continua a leggere dopo la foto)















“È un vitellino, pesava 3,940 chili”, aveva svelato la mamma al momento della nascita del piccolo. “Mi sembra di volare, è attaccato al mio seno, lo guardo…L ui fa un po’ fatica a succhiare il latte quindi ogni tanto diventa rosso per lo sforzo e si arrende. Poi alza su la testolina, mi fissa dritto negli occhi come chiedendo aiuto. E io muoio”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ariadna Romero è nata il 19 settembre 1986 a Fomento, Cuba. Frequenta il liceo scientifico successivamente si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza e nel frattempo lavora come modella. Nel 2009 viene notata da talent scout italiano e si trasferisce a Milano, dove studia recitazione. (Continua a leggere dopo la foto)









È stata schedina di Quelli che il Calcio, è apparsa negli spot di Sammontana, Cotril, Locman Donna e Vecchia Romagna. Nel 2011 arriva la consacrazione, Ariadna recita infatti nel film di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità”, partecipa a ”Ballando con le Stelle” e “Pechino Express” in coppia con Francesca Fioretti, moglie di Davide Astori.

