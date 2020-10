“Hanno un accordo”. La pesante accusa arriva dentro la casa del Grande Fratello Vip direttamente dalle pagine del settimanale Nuovo. Alessandro Cecchi Paone, Roberta Beta e Vladimir Luxuria sono infatti stati chiamati per dare il loro giudizio ai concorrenti del GF Vip e tra loro Luxuria ha dato un pessimo voto ad Alessandro Morra ed Adua Del Vesco. “Lei è più brava a recitare nella Casa che nelle fiction…” sono le parole usate dall’opinionista di Barbara D’Urso per stroncare l’attrice messinese.

E pensare che i due sono stati protagonisti proprio nelle ultime ore di un momento molto emozionante, in occasione del gioco dove alcuni concorrenti ricoprono il ruolo di ‘fantasma’. Ebbene, dopo aver subito uno scherzo, Massimiliano Morra si è sfogato lasciandosi andare ad un pianto liberatorio proprio tra le braccia di Adua Del Vesco. Morra ha rivelato di avere un profondo senso di colpa per non essere stato all’altezza delle aspettative dei genitori, come per il fatto di non aver portato a termine gli studi. Che sia anche questo frutto di una finzione? (Continua dopo la foto)















In realtà Luxuria se la prende soprattutto con Adua, accusandola apertamente: “Lei mente e lo fa con un rosario in mano, dimenticando che la falsa testimonianza è un peccato”. Non solo, Vladimir ritiene che tra Morra e Del Vesco ci sia una sorta di accordo, dovuto ad un legame di cui ancora non si sa nulla: “Secondo me, poi, Adua e Massimiliano hanno un tacito accordo: nascondono un segreto che ancora non conosciamo…”. (Continua dopo la foto)















Non è la prima volta che Del Vesco e Morra sono al centro delle polemiche. Poco tempo fa si parlava infatti di ‘Aresgate’, ovvero una sorta di setta dei vip legati dal fatto di aver lavorato per le fiction Ares, tra cui Furore, dove i due hanno recitato. Sulla questione fu interpellato il produttore cinematografico Alberto Tarallo che dichiarò: “La loro storia è finta come sono finti loro sul teleschermo, una storia inventata da me, Enrico Lucherini e il compianto Sandro Mayer!”. Insomma, Vladimir Luxuria non è la sola a pensare che Adua e Massimiliano stiano recitando una parte. (Continua dopo la foto)









Parole dure sono arrivate all’indirizzo di Adua Del Vesco anche da parte dell’ex gieffina Roberta Beta che ha detto: “Le do un bel 5 perchè non si sputa sul piatto dove si è mangiato fino a poco tempo fa…”. Davvero un periodaccio per Adua che proprio in questi giorni ha avuto un incidente: una cassa d’acqua le è caduta sul piede. Tutti i concorrenti si sono preoccupati perché Auda sentiva molto dolore, tutti tranne una, la contessa Patrizia De Blanck. Lei non ha mostrato alcun interesse per le condizioni dell’attrice, ma questa è un’altra storia.

