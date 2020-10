L’allentamento di Andrea Zelletta dal gioco dovrebbe essere momentaneo. Nel frattempo il comunicato ufficiale della produzione del GF Vip ha già fatto il giro del web, suscitando parecchia curiosità sulle possibili cause che hanno portato l’ex tronista a prendere tale decisione. Tra le varie ipotesi che al momento affollano i discorsi dei concorrenti, c’è la motivazione correlata alla salute di un familiare in merito a un presunto caso di Covid.

Anche qualcun altro concorrente del GF Vip ipotizza che potrebbe trattarsi di una questione di avvocati. Infatti, Andrea Zelletta qualche giorno fa, ha espresso in confessionale la volontà di diffidare legalmente Alice Fabbrica. Chi è questa ragazza che dice di conoscere 'approfonditamente' l'ex tronista Andrea Zelletta. Vediamo di fare assieme un po' di chiarezza sull'intera vicenda.





























Qualche giorno fa il gossip aveva preso vita così tra le pagine di DiPiù Tv: “Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi”. Ciliegina sulla torta, Alice Fabbrica ha portato delle prove a Mattino 5. Prove che smascherano la vera natura di Andrea Zelletta, consegnate direttamente nelle mani della padrona di casa Federica Panicucci. (Continua dopo le foto)

Alice Fabbrica ha lasciato la conduttrice di “Mattino 5“, Federica Panicucci, l’incombenza di leggere i messaggi inviati da Zelletta in persona. Uno degli sms è piuttosto eloquente: “Hai ragione che sono fidanzato, ma non sono un tipo arrendevole“, ha scritto Andrea ad Alice. Questa prova è sufficiente per smascherare le parole che Zelletta aveva pronunciato all’interno della Casa del GF, quando aveva giurato sulla propria madre di non aver mai scritto messaggi alla Fabbrica mentre era fidanzato. Ma non gli è stato consentito di passarla liscia: Alice armata di telefono e con le prove tra le mani, ha mostrato tutta la sua malafede. Federica Panicucci, dopo aver letto i messaggi, ha confermato: “Li ho letti, posso confermare che sono tantissimi. E’ facilmente sbugiardabile“.

