“Antonella Elia? Ecco cosa fa al GF Vip”. Attacco frontale! Accuse gravissime dall’ex concorrente

Che Matilde Brandi fosse un vero e proprio terremoto lo si sapeva, lo si nota anche quando non le “parte la giugulare”, così come ama dirle simpaticamente Alfonso Signorini. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip continua ad essere un fiume in piena che straborda.

Matilde Brandi è inarrestabile, dopo aver tirato una frecciatina a Tommaso Zorzi ha scoccato un dardo infuocato anche nei confronti dell’opinionista del Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia. Il fattaccio si è consumato fra le colonne di SuperGuidaTv e non ha lasciato alcuno scanso ad equivoci e possibili travisamenti. (Continua dopo le foto)





























“Antonella Elia sta seguendo un copione” – ha dichiarato Matilde Brandi – “Prima attaccava Stefania Orlando poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato ad attaccare me. Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi. […] Secondo me arriveranno in finale Tommaso, Guenda e Maria Teresa. Oltre ad essere aiutati dal web sono favoriti da Antonella Elia che condiziona il televoto”. Al mattatoio è finito anche il rapporto tra Matilde Brandi e Stefania Orlando. (Continua dopo le foto)









“All’inizio Tommaso dormiva con Stefania poi si è dovuto trasferire nella camera con Francesco perché aveva avuto un problema di salute. In quella camera non ci voleva dormire nessuno e alla fine ci siamo ritrovate insieme io, Stefania, Maria Teresa e Guenda. Quando Stefania era andata in nomination era molto triste perché non voleva uscire. Da lì mi è venuta l’idea di Wilma e Iside perché sapevo che avrebbe potuto far sorridere e portare un po’ di leggerezza. Stefania si è avvicinata a Tommaso perché ha capito che gli conveniva stare nelle sue grazie. Per questo non posso essere definita una stratega visto che ho litigato proprio con chi non dovevo farlo”. Nel bene o nel male, Matilde Brandi è stata una delle concorrenti che ha fatto molto parlare in questo GF Vip.

Luca Argentero e Cristina Marino”indignati e schifati” c’entra la figlia Nina