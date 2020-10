Federica Pellegrini ha annunciato di essersi contagiata dal coronavirus lo scorso 15 ottobre e ieri aveva comunicato di non aver ancora sconfitto la malattia: “Ho fatto il tampone, purtroppo è ancora lievemente positivo. Spero giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera. Non ce la faccio più a stare a casa”. Dopo i primi giorni di febbre e forti dolori muscolari, sempre raccontati via Instagram, ora per fortuna sta meglio. Le condizioni della campionessa sono nettamente migliorate, ha recuperato sia gusto che olfatto.

Poi aveva ancora aggiunto: “Sto bene da tempo, ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni”. Ci pensano il suo coach e i suoi tantissimi follower a incoraggiarla. I fan non l’hanno mai lasciata sola da quando ha scoperto di essere risultata positiva. Ma è notizia di poco fa che il terribile male del momento è stato battuto definitivamente. Sul suo profilo Twitter ha infatti comunicato agli utenti di essere risultata negativa al tampone a cui si è sottoposta. (Continua dopo la foto)















Ha voluto usare un modo di dire del programma di Canale 5, ‘Uomini e Donne’, che fa riferimento alla conduttrice Maria De Filippi per dire a tutti di essersi messa alle spalle il bruttissimo momento. Questo quanto twittato dalla nuotatrice italiana: “Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativaaaa”. Lo stesso post, corredato da una sua foto, è stato pubblicato anche sul social Instagram. Ovviamente tutti i suoi fan sono esplosi di gioia dopo il suo bellissimo annuncio. (Continua dopo la foto)















Su Twitter c’è chi le ha scritto: “Benissimo, benissimo. E un augurio a tutti gli altri che ancora sono in difficoltà”, mentre altri hanno inserito emoticon di festeggiamenti. Su Instagram in pochissimi minuti ha già ottenuto più di 26 mila like. E alcuni follower hanno postato: “Grande”, “Sì, godo”, “Unica”, “Che bello, wow, sono così tanto felice per te”, “Felicissima per te Fede”. E ancora: “Questa è una bellissima notizia”, “Ora torna in piscina”. I messaggi tutti di questo tenore. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Ott 2020 alle ore 6:29 PDT

Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 https://t.co/3Pq7DwutqB — Federica Pellegrini (@mafaldina88) October 29, 2020

A proposito delle Olimpiadi, la campionessa aveva detto qualche giorno fa: “Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”. Molti temono che la seconda ondata di Covid possa fermare le Olimpiadi di Tokyo.

“Lo ha proposto lei”. Lorella Cuccarini, c’è il colpo di scena: un ritorno che ha del clamoroso