“Scusatemi ma devo dirvi tutto”. Alessia Marcuzzi e il Covid, è lei a informare il suo pubblico. Come sta

Alessia Marcuzzi è risultata al test del Covid. La presentatrice ha comunicato l’ottima notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.”Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”.

La didascalia che ha usato non ha lasciato spazio a nessun dubbio, Alessia Pare essere uscita illesa dal suo faccia a faccia col virus. Solo ieri si era sottoposta al test antigenico tramite tampone e questo ha dato esito negativo. Questo tipo di tampone istantaneo, a differenza di quello canonico fornito dalla Asl, non ricerca il genoma virale. ma la presenza di proteine di superficie del virus e per tale motivazione il risultato si rende disponibile dopo soli 15 minuti.















Alessia Marcuzzi già ieri era risultata negativa al tampone antigenico, ma dal momento che questo tipo di controllo rileva solo la presenza di proteine di superficie, se la carica virale del Covid-19 è estremamente bassa c'è il rischio che non venga rilevata alcuna positività. Proprio per questo motivo, sempre nella giornata di ieri, la conduttrice si è sottoposta anche al classico tampone che le ha dato oggi il risultato, una volta trascorse le fatidiche 24/48 h. Solo un giorno fa Alessia Marcuzzi aveva comunicato il tutto ai suoi follower.























Le parole di Alessia Marcuzzi: “Purtroppo non sarò alle Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone, e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera….e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedì. Vi mando un bacio”.

