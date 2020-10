Il momento in cui si rivedranno faccia a faccia è stato solo rimandato. Lei è Dayane Mello, modella brasiliana protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, lui è Stefano Bettarini, ex calciatore di Fiorentina, Samp e Parma. Sarebbe dovuto entrare nella casa lunedì, ma la positività al covid di Selvaggia Roma, appena entrata, ha rinviato il suo ingresso. Ma perché c’è tanta attesa tra i telespettatori per questo nuovo incontro?

I due si conoscono molto bene. Durante l’Isola dei Famosi, lei concorrente, lui inviato in Honduras, è nato un felling particolare tra i due. Prima un flirt, poi una storia vera e propria, durata anche quando il programma era finito, anche perché Dayane era stata eliminata molto presto dal gioco. Poi la relazione si è interrotta. Cosa è successo. A spiegarlo ci ha pensato il sempre molto informato Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo quanto riporta Parpiglia Stefano Bettarini e Dayane Mello sarebbero andati d’amore e d’accordo, poi, ad un certo punto la rottura. Inizialmente si pensava che i motivi potessero essere riconducibili ad un ritorno di fiamma tra Mello e Stefano Sala, qualcuno imputava la fine della storia al carattere di Bettarini. Ma a svelare la verità è stato Parpiglia: “Amore a distanza per due settimane con Bettarini che mandava cuori al termine di ogni puntata; peccato che intanto la Mello in discoteca, al The Club, amoreggiasse serenamente con un giocatore di basket”. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma la ragione della fine della storia tra Bettarini e Mello sarebbe il più classico dei tradimenti. Da parte di lei, stavolta. E a questo punto non resta che attendere il momento in cui Stefano e Dayane si rivedranno. All’interno di un contesto come quello della casa più spiata d’Italia il precedente scatenerà atteggiamenti di rivalsa oppure assisteremo ad una riappacificazione? Vedremo. Intanto risuonano ancora le parole che la Mello indirizzò a Bettarini, prima ovviamente che si scoprisse il suo tradimento. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi piaceva, come ho detto prima di partire. Ma dopo il primo bacio mi ha subito informato che le nostre foto sarebbero uscite su un settimanale, senza nemmeno chiedermi se fossi d’accordo. Non mi è piaciuto”. Così Dayane Mello parla di Stefano, aggiungendo: “Era soffocante. Mille messaggi per sapere dov’ero, con chi ero. Non fa per me”. Parole che non preannunciano nulla di buono…

