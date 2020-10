“Tradito e rinnegato, e ora al GF Vip…”. L’ex di Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto e pubblica una lettera choc

Mentre Elisabetta Gregoraci è reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, spunta un altro uomo che accusa la showgirl calabrese di aver tenuto un comportamento poco chiaro durante il primo periodo di conoscenza con l’imprenditore Flavio Briatore. In questi mesi la conduttrice è stata protagonista del gossip nostrano tra ttradimenti, il presunto contratto alla base della relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, le bugie di lei e le spifferate degli esperti di cronaca rosa.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha instaurato un rapporto speciale con l'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, che continua a corteggiarla e a dirsi pronto per iniziare una conoscenza anche fuori dal reality show. E intanto fuori dalla casa il gossip chiacchiera, come chiacchiera Mino Magli, che si dichiara fidanzato della soubrette calabrese tra il 2001 e il 2007, quando lei aveva già avviato la sua storia con il titolare del Billionaire, con cui convolerà a nozze nel 2008.















Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva nel numero in edicola lo sfogo di Mino Magli, fidanzato della soubrette calabrese tra il 2001 e il 2007, quando lei aveva già avviato la sua storia con il titolare del Billionaire, che poi sposerà nel 2008. Magli cita una lettera scritta proprio dalla Gregoraci: "In questo momento stanno succedendo molte cose strane nelle mia vita… tanti cambiamenti. La mia crescita professionale, la mia nuova casa, la mia nuova vita… ecc, tutte cose abbastanza importanti che mi hanno un po' frastornata… Poi è arrivato quel "contratto" quello particolare, che non so se io abbia fatto bene o male forse mi sono lasciata condizionare e mi sono fatta gestire male".















E aggiunge: "Io ti vorrei sempre accanto a me, ma non so se tu accetterai mai il nostro modo un po' particolare in questo momento di stare insieme non possiamo camminare per strada mano nella mano…". Magli e la Gregoraci continuano a frequentarsi per un paio di anni, tanto da essere paparazzati assieme proprio dal settimanale Oggi, fino al marzo 2007. Mino Magli è un fiume in piena contro la showgirl calabrese: "Mi sento tradito due volte. Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta… asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia".









“Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro a un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina. Avrei compreso tutto, anche la sua sfrenata voglia di affermarsi, quello che invece non posso comprendere sono gli atteggiamenti seriali che continua a mettere in campo nascondendosi dietro un vittimismo che non può ostentare”, ha concluso Magli.

