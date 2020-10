“Benvenuta principessa”. Mamma bis a 49 anni: la bellissima della tv non può essere più felice

“E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia”. Fiocco rosa! La ex modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi mamma per la seconda volta all’età di 49 anni.

Lei e il compagno Fabrizio Ragone hanno accolto una bella bambina, come si vede nelle immagini condivise a mezzo Instagram, ma i neo mamma e papà bis non hanno ancora svelato il nome dato alla piccola. Sono già genitori di Mattia, che è nato nel 2014, e ora hanno dato il benvenuto alla loro principessa. Gioia grande per Youma Diakite e il compagno, imprenditore che ha fondato uno spazio eventi a Roma. (Continua dopo la foto)















Youma Diakite aveva lasciato il reality di Canale 5, edizione del 2019, quasi subito e proprio per il piccolo Mattia: “Mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!”, aveva spiegato la ex modella maliana a Verissimo. Poi, dopo l’addio all’Isola, l’abbiamo vista più volte in tv. (Continua dopo la foto)















Negli ultimi 2 anni la modella che nella sua carriera ha sfilato e posato per i più importanti marchi fashion, da Armani a Benetton, è stata ospite a Ciao Darwin, All Together Now e La pupa e il secchione – E viceversa. E a giugno scorso, ospite di Silvia Toffanin, aveva rivelato di essere in dolce attesa per la seconda volta. (Continua dopo foto e post)











Una notizia che la bellissima Youma aveva accolto con enorme gioia, felicissima di poter diventare di nuovo mamma alle soglie dei 50 anni: “Non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un miracolo. Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose”. Ora il lieto evento e su Instagram è stato subito salutato con cuori e felicitazioni, anche dalle amiche vip come Jane Alexander e Benedetta Mazza tra le tante.

