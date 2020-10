Kate Middleton è considerata una delle donne più belle del mondo, eppure il trascorrere del tempo sta incidendo anche su di lei. Il suo matrimonio con William, coronato dalla nascita di tre meravigliose creature, procede a gonfie vele e, a differenza di Harry e Meghan che hanno avuto problemi con la casa reale, loro continuano senza intoppi la vita di corte. Ma è uscita fuori una sua foto che fa notare l’avanzare dell’età e i primi segni sul volto ne sono una testimonianza.

La sua vita è caratterizzata da tantissime attività, infatti cerca sempre di aiutare gli altri attraverso iniziative benefiche oppure collaborando direttamente con alcune organizzazioni, che puntano tutto sulla solidarietà. Non a caso tutti i cittadini britannici la osannano e la riempiono di complimenti per tutto quello che fa per la gente. Intanto, nell'ultimo periodo è circolata una notizia abbastanza particolare e anche importante, visto che c'è la possibilità di poter lavorare per lei.















Marito e moglie stanno infatti cercando una nuova governante che possa aiutarli nelle faccende domestiche. Per conquistare il lavoro, la candidata deve essere in grado di garantire discrezione e riservatezza soprattutto per quanto riguarda George, Charlotte e Louis. La futura governante avrà l'opportunità di vivere a Kensington Palace, ma dovrà anche essere pronta ad ogni spostamento. Infatti, c'è sempre la possibilità che si parta da un momento all'altro e dunque deve esserci sempre disponibilità.















Ma tornando alla foto di cui vi abbiamo parlato in apertura di articolo, pare che Kate sia stanca e dunque tutto ciò si sta riversando sul suo volto. Infatti, in una foto in versione al naturale, senza quindi un filo di trucco, è apparsa un po' invecchiata, con alcune rughe sul viso. Potrebbe essersi trattato di un momento o di una posa non proprio perfetta, ma sta di fatto che c'è stato un piccolo campanello di allarme. Nonostante questo, la sua bellezza resta comunque di alto livello anche se i maligni si sono già scatenati.









Sono circolate alcune notizie sul passato di William in questi giorni. Secondo quanto si legge nel libro di Lacey, quando aveva solamente 16 anni, William si sarebbe fatto costruire un nightclub nei sotterranei di Highrove, la proprietà di Carlo nel Gloucestershire. Un luogo riservato a pochi amici, in cui avrebbe organizzato feste private denominato Club H.

