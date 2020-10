“È andata così. Purtroppo”. Melissa Satta e Kevin Boateng, è lei a confermare tutto

Melissa Satta, il matrimonio raggiunge il capolinea. La rottura da Kevin Prince Boateng è stata confermata sul settimanale Chi. Una crisi di cui si è sentito chiacchierare durante tutti i mesi estivi e che ad agosto sembrava essere smentita dall’ex velina. Purtroppo, come sottolineato dallo stesso Signorini, nessun tentativo fatto da Kevin è andato a buon fine. La Satta chiude la storia.

Dopo alcuni giorni trascorsi in compagnia della sua fidata amica Arianna, nonchè moglie dell'imprenditore Renzo Rosso, la Satta sembra non voler tornare sui propri passi. E a sua assenza persino tra gli spettator in tribuna durante l'ultima partita del Monza la direbbe lunga sulla sua decisione, che al momento, sembra essere inamovibile.















Co l'arrivo dell'estate, la coppia aveva deciso di prendere una pausa. Melissa Satta avrebbe lasciato Boateng in Sardegna, ma il pettegolezzo ha avuto vita breve. Infatti i due hanno provveduto condividendo sui social le foto di cene romantiche che andavano a mettere in pace gli animi dei più curiosi con una smentita più che ufficiale.















Ma non sorprenderebbe l'idea di una separazione, già avvenuta due anni fa, ma in quel caso fortunatamente conclusa con un lieto fine. Una seconda possibilità presa per decisione di entrambi che però pare, abbia avuto vita breve.









Purtroppo quella più recente sembra essere, però, una decisione inamovibile. Non un passo indietro e nessun tipo di ripensamento, Melissa Satta sembra essere intenzionata a mettere un punto decisivo a una relazione che troppo spesso ha risentito delle maree e delle correnti che cambiano.

