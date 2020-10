Scoppia il gossip a Ballando con le stelle: Vittoria Schisano e Marco De Angelis escono alla scoperto. E i due hanno sorpreso tutti per il loro grandissimo feeling mostrato sulla pista da ballo più famosa di Italia. Oggi Marco De Angelis ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. E in questa occasione il giovane ha voluto fare un importante chiarimento, asserendo: “Non sono in difficoltà per il passato di Vittoria…” Successivamente il ballerino ha rivelato che Vittoria Schisano a Ballando con le stelle è vera con i suoi pregi e difetti: “Ha tante sfaccettature…Se ride lo fa a squarciagola e se piange si dispera…E’ vera…”.

Il ragazzo in questione ha dichiarato oggi al magazine diretto da Roberto Alessi di amare per quello che è la sua compagna di ballo: “A me piace per come è e la amo per quello che è…”. Per chi non lo sapesse Vittoria Schisano è una donna transgender con un passato non facile, come ha ammesso lei stessa in una delle scorse puntate di Ballando: “Non posso dimenticare il mio passato, mi hanno chiamato fr**** sin da bambino…”. Successivamente la giornalista del settimanale Novella 2000 ha domandato a Marco De Angelis di Ballando con le stelle se sia infastidito a dover parlare del passato di Vittoria Schisano. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi ha detto: “Il passato è passato… Lei è oggi quello che voleva essere…Se è nata in un corpo sbagliato, gli altri non possono certo colpevolizzarla…”. Marco De Angelis ha poi rivelato che la gente dovrebbe capire che Vittoria Schisano è stata frustrata in passato, aggiungendo di essere davvero contento nel vederla così serena oggi: “Ha realizzato il suo sogno, essendo chi si sentiva di essere…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poco dopo la giornalista ha poi domandato a Marco De Angelis se abbia mai subìto il fascino di Vittoria Schisano di Ballando con le stelle, la quale ieri sera ha fatto un triste annuncio sui social. (Continua a leggere dopo la foto)











Marco non ha fatto mistero di credere sia una bellissima donna, aggiungendo: “E’ difficile non esserne attratti: gli occhi li abbiamo tutti…Lei è appariscente, prorompente, si fa notare…”. Cosa succederà adesso?

Ti potrebbe anche interessare: Uccide la moglie Vera a martellate, poi chiama la cugina. “Chiedeva, non ne potevo più”