La soffiata è arrivata da ‘Chi’, settimanale di gossip diretto dal sempre informatissimo Alfonso Signorini. Protagonista delle cronache rosa di queste ore è Adriana Volpe, ex conduttrice Rai, ex concorrente del Grande Fratello Vip e timoniera della trasmissione ”Ogni Mattina” sul canale Tv8.

La crisi era nell’aria da tempo, ma adesso il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli sarebbe giunto al capolinea. Secondo la rubrica ”Chicche di gossip” del settimanale ‘Chi’ i due si sono lasciati e “la Volpe è tornata single”. Dai diretti interessati nessuna smentita o conferma, ma le voci sulla crisi matrimoniale tra la conduttrice e l’imprenditore circolavano ormai da mesi. Da tempo, infatti, Adriana Volpe non appariva più in pubblico in compagnia del marito e anche sui social di foto insieme non c’era più traccia. (Continua a leggere dopo la foto)















La stessa Volpe aveva ammesso le difficoltà vissute all’interno della coppia e legate probabilmente alla distanza: Roberto Parli vive tra Montecarlo e Lugano, dove segue i suoi interessi lavorativi, mentre Adriana Volpe vive a Milano, dove conduce il talk mattutino di Tv8, “Ogni mattina”. “Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice e l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito – si legge sulla rubrica Chicche di gossip – Roberto Parli vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”. (Continua a leggere dopo la foto)















A far traballare il matrimonio era stato anche i Grande Fratello Vip. Roberto Parli aveva manifestato insofferenza nei confronti del rapporto un po’ troppo amichevole della moglie con il modello Andrea Denver, che aveva ammesso un vero e proprio debole per la conduttrice. Tra i due, però, c’è stata sempre e solo un’amicizia. (Continua a leggere dopo la foto)









Poco dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, la conduttrice aveva ammesso di attraversare un periodo non proprio sereno con il marito, ma si era detta che la relazione avrebbe trovato un nuovo e sereno equilibrio. Così, però, non è stato.

