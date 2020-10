“È venuta a mancare”. Il dolore di Eros Ramazzotti per la prematura scomparsa

Eros Ramazzotti nella giornata di ieri ha ricevuto un brutto colpo, il lutto inaspettato di una persona a lui cara, anche se non una figura appartenente in prima persona alla sua vita. Così, il cantante ha ricordato commosso via social una sua fan, Monica, scomparsa anzitempo. Eros le ha dedicato delle dolcissime parole via Instagram.

Per mezzo dei suoi canali social Eros Ramazzotti ha ricordato la sua fan Monica, prematuramente scomparsa il 27 ottobre 2020. Il cantante si è comportato nella maniera più discreta possibile, e non ha rivelato all’internet quali siano state le cause della scomparsa della donna. (Continua dopo le foto)





























Eros Ramazzotti non ha fornito particolari sulla morte della sua fan Monica, ma si è limitato a dimostrare il proprio affetto alle persone a lei vicine. “Lei è Monica, una mia carissima fan che purtroppo oggi è venuta a mancare”, ha scritto il cantante postando una foto della donna via social. Il cantante è super legato al suo fan club e su Instagram, anche durante la quarantena data dall’emergenza covid, non ha mai smesso di tenersi in contatto con loro anche soltanto condividendo alcuni racconti riguardanti la sua vita privata. (Continua dopo le foto)









Infatti, recentemente è stata proprio una sua fan a raccontare in diretta radio di essere stata invitata nello studio di registrazione del mitico Eros Ramazzotti dopo che, per puro caso e come una magnifica sorpresa, lo aveva contattato per via telefonica. Ad oggi il cantante è ritornato single dopo la rottura definitiva dalla sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli, mamma dei suoi due figli più piccoli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Numerose storielle sono state attribuite al cantante in post rottura, ma nessuna di esse è stata da lui confermata.

