La lieta notizia l’ha comunicata direttamente lei sul suo profilo Instagram. I cantanti Gwen Stefani e Blake Shelton hanno infatti deciso di unirsi in matrimonio. I giudici di ‘The Voice’ saliranno dunque sull’altare dopo aver vissuto più di quattro splendidi anni di fidanzamento. Si parlava dell’ipotesi nozze già da diverso tempo, ma adesso lo scatto della donna sul popolare social network ha tolto ogni dubbio. Un bacio passionale, con l’anello in bella vista per i follower.

Gwen ha quindi baciato la sua dolce metà e futuro marito e ha fatto vedere a tutti il meraviglioso regalo che Blake le ha fatto durante la proposta. Lo stesso Shelton ha deciso di postare la medesima foto. Inutile dire che i fan della coppia sono letteralmente impazziti di gioia e non vedono l'ora di vederli sposati. Davvero molto bella ed emozionante la frase scelta da Shelton per ufficializzare il matrimonio. Ecco le parole scritte dall'uomo, che tanto hanno fatto piacere ai fan.















Blake ha pubblicato nella didascalia a corredo della romantica immagine: "Hey Gwen, grazie per aver salvato il mio 2020 e…il resto della mia vita…Ti amo. Ho sentito un sì". Ed effettivamente la sua futura moglie non ha potuto fare altro che accettare la proposta di matrimonio. Per Gwen la svolta in positivo, dopo tanti fidanzamenti (e un matrimonio) conclusisi nel peggiore dei modi. Infatti, ha avuto diverse relazioni alle spalle, come quelle con il bassista Tony Kanal e con Gavin Rossdale.















Con Gavin ha comunque dato alla luce anche tre figli, che si chiamano Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock e Apollo Bowie Flynn. Con Rossdale si è anche sposata nel 2002, ma poi cinque anni fa è arrivato il divorzio e le loro strade si sono separate. Nello stesso anno ha incontrato l'artista Blake Shelton e non si sono più lasciati. Adesso il grande passo che certificherà il loro amore infinito. Eppure in passato Gwen Stefani non aveva vissuto momenti molto facili e spensierati.









Parlando del divorzio con Gavin Rossdale, disse in un’intervista: “I sogni sono andati in frantumi. Tutto ciò che ho sempre voluto nella mia vita era avere figli, essere sposata, come avevo visto fare ai miei genitori. Ho affrontato quella fase in cui mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ ed ero dispiaciuta. Poi ho pensato che avevo già chiuso altre relazioni e che ero riuscita a tirarne fuori qualcosa di buono”.

