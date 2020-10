Barbara D’Urso è assoluta protagonista in televisione con i suoi programmi tanto discussi quanto seguiti, come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Ma la conduttrice è molto attiva anche sui social network, dove ha anche ricevuto molte critiche in passato, però stavolta ha deciso di pubblicare una foto che nessuno ha potuto giudicare negativamente. Uno scatto dal passato con una delle persone più compiante in Italia, che prese parte al primo ‘Grande Fratello’ in assoluto.

Stiamo parlando di Pietro Taricone. Quest'ultimo è tragicamente deceduto 10 anni fa, nel 2010, dopo essersi lanciato con il paracadute. In quella edizione del reality show alla guida del programma c'era Daria Bignardi, ma poi in seguito era subentrata proprio la regina di Mediaset. Il messaggio scritto dalla presentatrice è breve, ma intenso, e i suoi follower l'hanno inondata di mi piace e di commenti molto carini. Ecco cosa ha riportato nella didascalia Barbarella.















Lei ha postato: "Ricordi…Pietro…", aggiungendo gli hashtag #nelcuore, #colcuore. Tra i primi a rispondere c'è stato Amedeo Venza: "Resterà lui il vero Grande Fratello". E altri fan della D'Urso hanno aggiunto: "Veramente un grande, ha fatto la storia del GF", "Sempre nei nostri cuori Pietro", "Belli, intelligenti e professionali", "Grande Pietro, sarà sempre nei nostri cuori", "Gran bella persona". E poi: "Pietro unico e indimenticabile", "Ricordi bellissimi", "Bei ricordi siete".















Taricone era nato a Frosinone il 4 febbraio del 1975. Dopo la partecipazione al reality, aveva cominciato a recitare ed era diventato un ottimo attore. Lo si ricorda per numerosi film e fiction. Questi i principali: 'La nuova squadra', 'Don Gnocchi – L'angelo dei bimbi', 'Codice Rosso', 'Distretto di Polizia', 'Radio West', 'Maradona – La mano de Dios' e 'Baciati dall'amore'. La morte giunse il 29 giugno del 2010 e lasciò sole la compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie, nata nel 2004.









Visualizza questo post su Instagram Ricordi…Pietro.. #nelcuore❤️#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:10 PDT

Nell’ultima puntata di ‘Live’ si sarebbe dovuto parlare ancora una volta della marchesa D’Aragona e delle sue reali origini. Ma è stata stoppata proprio dalla marchesa. Daniela Dal Secco aka Marchesa D’Aragona ha interrotto la D’Urso dicendo: “Non erano questi gli accordi”. E la D’Urso era esplosa: “Marchesa lei non mi ha fatto parlare e non sa nemmeno cosa avrei voluto mandare. Decido io quello che succede qui”.

