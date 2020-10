Nuovi sviluppi sulla vicenda riguardante Fabrizio Corona, Nina Moric e il figlio Carlos. Alcuni giorni fa quest’ultimo aveva lanciato un atto di accusa nei confronti del papà: “Io, Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perché ho combinato un casino. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia madre e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri sì”.

Poi aveva aggiunto: “Io non sono nessuno per dirvi niente, sono solo una persona e sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio perché starei una schifezza, quindi non lo faccio. Devo solo migliorare e andare avanti con la mia vita per fare del bene. Sono sotto cura di farmaci dallo psichiatra”. E poco fa il ragazzo ha rotto nuovamente il silenzio, rimangiandosi praticamente tutto e affermando di aver commesso errori. Ecco le sue parole. (Continua dopo la foto)















Carlos ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram ed ha esclamato: “Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, non stavo bene. Tutte le cose che sono successe mi hanno fatto riflettere ed ho capito che sono tutte cavolate, che ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c’è un errore e lo vedo. Voglio che la mia famiglia stia bene, che mia madre e mio padre stiano bene. Se ci sono dei litigi sono costruttivi”. E i fan hanno subito replicato al giovane. (Continua dopo la foto)















Uno degli utenti ha scritto: “Hai bisogno di aiuto, sei un bravo ragazzo. Puoi ancora recuperare”. Altri hanno postato: “Ma quando la finiranno di usarti? Hai gli occhi spenti, mi fai così tenerezza”, “Si vede che non stai bene”, “Sei così tenero, vorrei abbracciarti”, “Pensa solo a te, devi fare ciò che ti piace fare, punto. Devi volerti bene”, “Che tenero piccolo”, “Ciao Carlos, sei un adolescente speciale, liberati dal male e segui la via. La vita è la verità che il Signore ci mette davanti”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram IO CARLOS MARIA. Un post condiviso da Carlos Maria Corona (@carlosmariacoronathereal) in data: 27 Ott 2020 alle ore 8:23 PDT

Nina Moric aveva detto qualche giorno fa: “Carlos Maria mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA VERITÀ”. E lui aveva ammesso: “Sì, papà mi dà gli psicofarmaci è un falso ed un bugiardo”.

