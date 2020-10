La bella notizia è stata comunicata poco fa: Gianluca Vacchi è diventato papà. All’età di 52 anni l’imprenditore ha potuto veder nascere la sua prima figlia, concepita con la sua compagna Sharon Fonseca. La ragazza, una modella originaria del Venezuela, ha appena 24 anni ed è legata sentimentalmente all’uomo da 2 anni. Proprio Vacchi ha dato vita ad un post, pubblicato sul noto social network Instagram, nel quale ha annunciato ai suoi follower la venuta alla luce della piccola.

Particolare il nome scelto per la bimba: “Lei è qui con noi. Vogliamo annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio sta bene e la amiamo già più delle nostre vite”. A proposito della neo mamma, Sharon nonostante sia venezuelana vive da tantissimo tempo negli Stati Uniti d’America, più precisamente nella città di Miami. Qui infatti è stata in grado di fondare un’azienda di bijoux, che si chiama ‘Omkara’. Ed è incredibile ciò che aveva fatto prima del parto. (Continua dopo la foto)















Soltanto qualche ora prima che venisse alla luce Blu Jerusalema, i due si erano scatenati con uno spettacolare balletto all’interno della sala parto. In pochissimo tempo il post di Vacchi è già piaciuto ad oltre un milione e 200 mila utenti. Tantissimi i messaggi scritti sotto l’immagine: “Sono troppo felice per voi, non vedo l’ora di conoscere la principessa”, “Congratulazioni ad entrambi”, “Gianluca, Sharon, vi auguro tutto il bene di questo mondo. Verrò presto a vederla”. (Continua dopo la foto)















Ma i complimenti e gli auguri non sono terminati qui, visto che c’è ancora chi ha voluto aggiungere altro: “Sarete due genitori meravigliosi con una figlia stupenda, sia dentro che fuori”, “Auguroni”, “Auguri Gianluca”, “Complimenti, benvenuta principessa”, “Felicità”. Ed effettivamente sia mamma che papà appaiono al settimo cielo in questa istantanea. La gioia più grande è arrivata anche per loro, che adesso non potranno che godersi giorno dopo giorno l’adorata figlia. (Continua dopo la foto)









A luglio l’annuncio del sesso del bebè era stato spettacolare. Nel filmato ecco i futuri mamma e papà attendere l’arrivo di un elicottero che dà lì a poco inizia spargere della polvere nell’aria, il cui colore svela ovviamente se sarà un maschietto o una femminuccia. Rosa! Quindi Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca avevano fatto capire a tutti di aspettare una bellissima femminuccia, che ora è finalmente nata.

