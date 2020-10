Beccata uscendo dall’hotel. Anzi, beccati. Diletta Leotta, ora non ci sono più dubbi: era con lui

Tornano insieme Diletta Leotta e Daniele Scardina. Lo rivela il settimanale “chi” che ha fotografato la coppia mentre usciva da un hotel. I due sembrano sorridere: Scardina ha la mascherina in mano, mentre la giornalista di Dazn la indossa. Pare che la perseveranza di Scardina sia stata premiata. Infatti la coppia si era separata a luglio e Diletta Leotta era stata paparazzata in barca con Marco Valta, ma a quanto pare Scardina ha avuto ragione.

Come si legge sul profilo Instagram del settimanale Chi, "Lo scorso sabato a "Ballando" Scardina aveva confessato, parlando della Leotta: "È amore quello che provo". "Chi" ha immortalato il giorno seguente la coppia all'uscita dall'hotel dove è ospite la Leotta, pronta a partire per una gita con due amici".















Proprio qualche giorno fa Daniele Scardina si era detto innamorato di Diletta Leotta. E così si era espresso a Ballando con le stelle: "Per me l'amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l'amore è bello farlo vedere. Quando sei un po' confuso e non sai, e allora ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo".















Una dichiarazione in piena regola – destinataria Diletta Leotta – che sembra aver colpito nel segno. Chi ha svelato i dettagli della gita in Abruzzo della coppia: concessa una domenica insieme nel parco nazionale della Majella con altri due amici, il concorrente di "Ballando" Antonio Maria Catalani e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi.









Diletta Leotta e Daniele Scardina si erano lasciati a luglio dopo essere stati insieme per un anno e aver trascorso insieme il periodo di lockdown. Fu il settimanale Nuovo ad annunciare per primo la notizia della separazione. I due da qualche tempo non si vedevano più insieme e soprattutto non c’erano più foto su social. Da quel momento si era capito che le cose non andavano per il verso giusto. Ma Daniele Scardina non ha perso la speranza e ha cercato in tutti i modi di riconquistare Diletta Leotta. E – a quanto pare – ci è riuscito.

