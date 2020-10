“Ma questo non puoi farlo!”. Chiara Ferragni incinta, basta uno scatto e divampa la polemica

Chiara Ferragni e Fedez, una coppia che non fa che attirare l’attenzione. Dopo essere incaricati dal Premier in persona a esortare i più giovani all’uso della mascherina, i Ferragnez tornano al centro delle critiche anche durante quello che dovrebbe essere un momento di pieno relax. Di recente marito e moglie hanno condiviso sul profilo Instagram della splendida influencer in dolce attesa alcune foto dell’ultimo weekend di ‘libertà’ prima dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm.

Avrebbe compiuto un passo falso proprio Chiara Ferragni. Le foto rese pubbliche sul social di un momento di intimità e spensieratezza trascorso in compagnia del marito avrebbero sollevato le polemiche. O forse sarebbe meglio chiamarle apprensioni. Occhi attenti dei fan hanno notato che occorreva semplicemente prestare più attenzione per scoprire lo scivolone. (Continua a leggere dopo la foto).















Un weekend all’insegna del relax tra bagni turchi della SPA di San Maurizio prima di spingere l’acceleratore sugli impegni quotidiani, siano questi lavorativi o di famiglia. Se per Fedez è tempo di promuovere il nuovo singolo di successo, per la Ferragni arriva anche una fase molto delicata visto che la coppia attende il secondo bebè. Ma i due, tra un massaggio e una sauna dimenticano di prestare attenzione. (Continua a leggere dopo la foto).















I commenti degli utenti la dicono lunga su quel dettaglio che non passa per nulla inosservato. Anche perchè proprio dopo la chiamata ricevuta da parte di Giuseppe Conte, i riflettori sulla coppia sono decisamente più accesi che mai. Tra i commenti si legge: “Ma sicuro a chi è incinta?”, “Ma questo non puoi farlo”. La galleria di immagini condivise dalla coppia mostrano tutte le attività che una donna in dolce attesa non dovrebbe concedersi per tutelare la salute propria e quella del bebè. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram 💖 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 25 Ott 2020 alle ore 6:53 PDT

Ma non solo questo, perchè agli occhi ancora più attenti non sfugge un dettaglio: vicino la vasca ecco fare capolino proprio una bottiglia di champagne con due bicchieri. Cascate di critiche dunque, i fan mostrano anche non poca preoccupazione: “È giusto godersi un po’ di relax, ma state attenti. Fatelo per il bambino”, “Che dura la vita, vero?”. Ma fortunatamente cuori e complimenti riescono a riequilibrare l’ago della bilancia.

