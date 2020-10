Devastante ciò che ha dovuto sopportare uno dei coreografi più famosi in tutto il mondo, l’italiano Luca Tommassini. Nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa giornalistica Ansa, nella quale ha rivelato di essere stato rapinato nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre. I fatti si sono verificati intorno alle ore 23 nella sua abitazione situata a Trastevere, vicino Roma. Proprio quando è iniziato il coprifuoco per il coronavirus i malviventi hanno fatto irruzione.

Un gruppo di malviventi lo ha avvicinato innanzitutto sulla porta di casa e successivamente all'ingresso del condominio. Ha tentato di scappare e raggiungere le scale, ma a quel punto è stato minacciato con le armi. Il racconto che ha fatto è davvero molto brutto e fa comprendere appieno il terrore che ha vissuto in quei minuti infiniti. Le sue parole sono a dir poco agghiaccianti, ma fortunatamente non ha subito conseguenze fisiche ed ha quindi potuto superare quel terribile momento.















Due banditi lo hanno bloccato e gli hanno puntato una pistola sia in faccia che sulla gola. Queste le parole dette dall'uomo all'Ansa: "Avevano un borsone, accette, picconi, e non so che altro, mi spingevano, strattonavano. Li ho supplicati di non uccidermi, mi hanno puntato la pistola alla gola. Poi sono arrivate per fortuna le volanti, ma sono stato un'ora in balia di questi folli". Durante la rapina, a Tommassini sono stati sottratti il telefono cellulare e le chiavi di casa e dell'allarme.















Qualche giorno fa era stato l'ex calciatore Luca Toni a subire una rapina: "Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche per il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi e soprattutto affettivi".









Classe 1970, Luca Tommassini è un coreografo, regista, direttore artistico, ballerino e attore. In televisione è stato protagonista nel 2015 nel reality show ‘Pechino Express’, in compagnia della conduttrice Paola Barale. Il ritiro dal programma è avvenuto dopo la quarta tappa per problemi di natura fisica. Ed è stato coreografo anche ad ‘Amici’.

