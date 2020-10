Simona Ventura nella bufera. La nota conduttrice televisiva è finita nel vortice delle polemiche per una foto pubblicata sul social network Instagram. Dopo che suo figlio Niccolò Bettarini si è sottoposto ad un’operazione chirurgica, ha voluto immortalarsi con lui e con tutti i medici e infermieri per ringraziarli pubblicamente del lavoro svolto. Ma il suo intento positivo si è subito rivelato un boomerang, visto che alcuni utenti l’hanno attaccata duramente per ciò che hanno osservato.

Nei giorni scorsi il ragazzo è stato operato ad un ginocchio all’interno dell’ospedale ‘Gaetano Pini’ e il tutto è andato per il verso giusto. Ma nell’istantanea in questione i protagonisti non indossavano in maniera corretta la mascherina, che si trovava sotto la bocca. Ciò ha scatenato la rabbia dei follower della Ventura, la quale è stata messa nel mirino a causa di un gesto che non è stato considerato sicuramente di buon esempio per gli altri. Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato scritto dagli utenti. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia Simona ha riportato: “Siamo in un grande Paese, costruito su eccellenze in ogni campo, che spesso vengono trascurate ed il merito non considerato. Mio figlio Niccolò Bettarini, poco prima del Dpcm, è stato operato al ginocchio al Gaetano Pini, struttura pubblica della città di Milano. Grazie a tutti, evviva l’Italia, evviva gli italiani”. Tra i tanti commenti dei follower è spiccato il seguente attacco: “Potevate fare la foto con le mascherine, giusto per dare il buon esempio”. (Continua dopo la foto)















E lei ha prontamente risposto: “Eravamo tutti super tamponati. Davvero, evitiamo inutili polemiche”. Alla fine la conduttrice televisiva ha optato per la disattivazione dei commenti per non alimentare ulteriori situazioni spiacevoli. La pubblicazione della foto in questione era originariamente stata fatta per mettere in risalto la bravura e la professionalità dell’equipe medica, ma in molti si sono soffermati su quell’episodio e allora ha preferito non leggere più messaggi. (Continua dopo la foto)









Recentemente, parlando della sua vita privata, Simona Ventura ha svelato: “Ho scelto la data del matrimonio, ma non la rivelo. Spero che gli invitati non debbano indossare la mascherina”. Anche se, considerando questa sua ultima considerazione, dovranno passare molti mesi prima che l’emergenza possa cessare. Staremo a vedere quando avrà la possibilità di convolare a nozze.

