“Mi vuoi sposare?”. La proposta del famoso cantante italiano è dolcissima. Un momento che ha coinvolto tutti

Una romanticissima proposta di nozze ha visto protagonista il rapper Mattia Briga. Il 31enne romano ha scelto un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro per chiedere alla fidanzata Arianna Montefiori di sposarlo. L’attrice 26enne, volto di fiction come ‘’Che Dio ci aiuti’’, ‘’L’Isola di Pietro’’ e ‘’Il Paradiso delle signore’’, ha detto di sì. Il video social della proposta è stato postato su Instagram dall’ex protagonista di Amici di Maria de Filippi. Tantissimi i messaggi pieni di cuori e auguri sono arrivati per la coppia di giovani. Mattia e Arianna stanno insieme da un anno, un periodo intenso che non ha lasciato dubbi al cantante romano.

Così Briga ha portato Arianna nel cuore di Roma e con il cupolone sullo sfondo si è inginocchiato e le ha dato l'anello. L'attrice è rimasta colpita e incredula, prima ha detto sì e poi ha baciato con passione il fidanzato. Il rapper ha portato la fidanzata Arianna nel cuore di Roma e si è inginocchiato. Il rapper e l'attrice sono legati da un anno e presto convoleranno a nozze. Belli, giovani e innamoratissimi. Adesso non resta che organizzare un matrimonio pieno di amici e soprattutto di musica.















Insomma, il cantautore romano ha scelto un romantico giardino con vista Cupolone di San Pietro, come location per la proposta di matrimonio. Poi, nel segno della tradizione si è inginocchiato ai piedi della bella Arianna e le ha chiesto "il fatidico sì". Lei, dopo un primo sguardo rivolto ai presenti, sorpreso ma felice, è scoppiata in un abbraccio liberatorio verso il suo amato.















Ma chi è Arianna Montefiori, la fidanzata di Briga che presto diventerà sua moglie? 26 anni, diplomata in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, dal 2016 Arianna Montefiori ha studiato recitazione presso la scuola Teatro Azione di Roma.











La popolarità è arrivata nel 2017 con il personaggio di Valentina Valpreda in ‘Che Dio ci aiuti 4’, fortunata serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci. Recentemente ha recitato nella fiction con Gianni Morandi ‘L’isola di Pietro 3’ nel ruolo dell’infermiera di pediatria Margherita Spanu e in passato suoi sono stati anche piccoli ruoli in altre serie tv come ‘L’ispettore Coliandro’ e ‘Don Matteo’.

