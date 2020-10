“Stiamo crescendo”. Dopo le voci ecco la conferma: la cantante è incinta del terzo figlio

La cicogna si prepara a far visita ancora una volta a casa di Hilary Duff. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, che ha sorpreso i fan rivelando di essere in dolce attesa per la terza volta. L’attrice, cantante, scrittrice, produttrice cinematografica e stilista statunitense ha scelto di dare la lieta notizia ai tanti follower che la seguono ogni giorno attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato un video in compagnia di Matthew Koma. Sul popolare social network, i due hanno così annunciato a tutti che saranno la notizia che presto diventeranno ancora una volta genitori.

Si tratta del secondo figlio per la coppia, dopo la nascita della primogenita Banks Violet Bair. Per Hilary Duff, invece, si tratta del terzo bambino, visto che ha già avuto il piccolo Luca, che oggi ha sette anni, dalla precedente relazione con l'ex Mike Comrie. La stessa star non è riuscita a nascondere l'emozione nel rivelare a tutti che la sua vita sta per subire l'ennesimo cambiamento.















"Stiamo crescendo! Beh, io più che altro…" sono state le parole scelte da Hilary per annunciare la propria gravidanza su Instagram. Il tutto accompagnato da una trovata per rendere il più divertente possibile la rivelazione: l'artista ha infatti scelto una caption e un video boomerang con protagonista il suo pancione, in bella vista, che non lascia dubbi sul suo stato. Il post è stato condiviso anche da Matthew Koma, che ha spiegato: "La quarantena è stata divertente".















La coppia è molto legata e ha raccontato che il loro è stato il classico caso di amore a prima vista: Hilary Duff e Matthew Koma si sono infatti sposati soltanto 7 mesi dopo il fidanzamento ufficiale. Quando si sono incontrati, lei era reduce dalla relazione con Mike Comrie, che aveva sposato e con il quale aveva avuto il primo figlio, mentre lui era noto alle cronache di gossip per aver avuto una relazione con la cantante pop Carly Rae Jepsen.









Visualizza questo post su Instagram We are growing!!! Mostly me … Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff) in data: 24 Ott 2020 alle ore 8:28 PDT

Un’unione, la loro, che aveva spiazzato tutti: al momento di sposarsi, infatti, Hilary Duff e Matthew Koma avevano deciso di celebrare il matrimonio in gran segreto nel cortile della loro casa di Los Angeles. Ricevimento intimo e pochi invitati, per una festa lontana dagli occhi indiscreti. I due sono entrati subito nel cuore dei fan: una famiglia unita e con il sorriso sempre sulle labbra, capace di rallegrare i follower a ogni nuovo post.

