Morgan non ha trascorso giorni facili a causa delle pesanti accuse rivolte nei suoi confronti dall’artista Diablo Baby. Quest’ultimo ha affermato che la sua attuale fidanzata, Jessica Mazzoli, ha ricevuto dall’uomo “messaggi sconci e richieste inappropriate”. Dopo tanto silenzio, Castoldi ha deciso di rompere il silenzio e di replicare con forza. Nel suo sfogo Instagram non ha nominato direttamente i due, ma si è potuto comprendere che stesse parlando proprio del rapper e dell’ex.

Con il suo modo di fare sempre contraddistinto dall'originalità ha voluto soffermarsi sul tema dello stalking. Morgan ha quindi detto: "La società contemporanea abusa dello strumento giuridico dello stalking (alias persecuzione), molti uomini gentili, romantici ed innocenti sono le vere vittime di donne crudeli, misantrope e spregiudicate (molto spesso borghesi, alto borghesi, viziate) che lo usano come guinzaglio-ricattatorio. Il reato di stalking oggi va molto di moda".















Il cantante ha continuato: "Uomini semplicemente innamorati e assolutamente privi del profilo psichico del persecutore vengono denunciati dopo che subiscono il no-contact da parte delle partner e reagiscono in maniera scomposta nel tentativo di instaurare un contatto con chi è scomparso totalmente senza spiegazioni, dopo un periodo atroce in cui hanno ricevuto negatività artificialmente creata e dosata, mirata al percorso di allontanamento forzato, che prosegue col taglio totale".















Il suo lunghissimo post non si è fermato qui, infatti ha scritto ancora: "Questo provoca loro un trauma profondo, lesivo della vita degli uomini i quali, privi di strumenti disposti per affrontare ciò che sta rovinando loro la vita, non riescono a gestire il carico di sofferenza. Tagliare completamente i contatti con il partner è una tecnica ampiamente diffusa in questi giorni, eseguita con il supporto di psicoterapeuta che probabilmente è la prima (ir)responsabile di una situazione che condurrà alla denuncia di stalking".









Un post condiviso da Marco "Morgan" Castoldi (@morganofficial)

Questa la chiosa finale di Morgan: “Ultima fase e conclusione del percorso di disinnamoramento forzato che la donna moderna, per il suo benessere e tornaconto, agisce in questi tempi, indisturbata, ritenendo legittimo massacrare e punire la persona (maschio) a cui fino a ieri ha detto ti amo”. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori repliche di Jessica e Diablo Baby.

