Emma, tutte pazze per il suo cappotto rosa. Ma ecco quanto costa

Emma Marrone incanta con look strepitosi in tv, sul palco e anche su Instagram. Da sempre amatissima per la sua voce e il suo carisma, da diversi anni la cantante salentina dimostra di essere anche una icona di stile, capace di alternare outfit casual e risultare sempre al top. Certo, come tutte le star spesso indossa capi “expensive”, che la maggior parte delle donne possono solo sognare.

Come il cardigan oversize sfoggiato nella puntata di XFactor in cui si sono delineate le squadre di questa edizione del talent. Appena inquadrata, Emma ha subito catturato l’attenzione delle fashion addicted con il suo completo che fa parte della collezione California Sky di Fendi, la linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides. Nel dettaglio, il cardigan che anticipavamo e una pencil skirt abbinata, entrambi in bianco con i bordi 3D e le cuciture a contrasto in nero. (Continua dopo la foto)















Sicuramente un completo molto particolare e non solo per il prezzo, decisamente proibitivo per molte. Il costo del maglione si aggira intorno ai 2.800 euro, la gonna invece vale 980 euro, per un totale di 3.780 euro. Insomma, una cifra importante per un cardigan e gonna che non certo si usano tutti i giorni… Ma d’altronde se non li sfoggia lei chi sennò? (Continua dopo la foto)















Negli ultimi giorni, invece, Emma si è mostrata sui social con un look decisamente più “portabile”, anche se pur sempre costoso e non alla portata di tutte le tasche. Un look super trendy total pink che abbina a un altro must have di stagione, ovvero un paio di anfibi con la suola “a carrarmato”. “Un piccolo salto verso la positività”, la didascalia del post che è stato commentatissimo. (Continua dopo foto e post)











La cantante e giudice di XFactor ha un completo di velluto a costine rosa di Max&Co. con gonna a matita a vita alta e giacca doppio petto e un lupetto a collo alto della stessa tonalità. Ma il “pezzo forte” che davvero dà una ventata di freschezza è il cappotto super cool di lana con il taglio a vestaglia, sempre di Max&Co. Per la precisione si tratta del modello Runway a stampa pied de poule che è caratterizzato da una cintura in tinta per esaltare il punto vita. Ora la “nota dolente”, il prezzo: sul sito ufficiale viene venduto a 449 euro…

