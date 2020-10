‘Tu sì que vales’ è uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico Mediaset, anche perché dà spazio non solo a dei talenti ma anche ad un sano divertimento. Tra i protagonisti c’è indubbiamente Sabrina Ferilli, in grado di far ridere tutti ogni settimana. La sua allegria è decisamente contagiosa e i telespettatori non possono fare altro che apprezzarla e riempirla di complimenti. In queste ore l’attrice italiana ha rilasciato un’interessante intervista ad un settimanale.

Parlando con 'Tv Mia', si è soffermata anche su alcuni aspetti legati alla vita strettamente personale. Difficilmente si espone molto su questo tema, ma stavolta ha fatto un'eccezione ed ha fornito alcune risposte molto importanti su alcune decisioni prese nel corso degli anni. Molti si sono sempre chiesti perché lei non abbia concepito nemmeno un figlio e ora ha deciso di fare definitiva chiarezza su questo argomento. La sua spiegazione è chiarissima e non ha bisogno di interpretazioni.















Alla fatidica domanda sul perché non abbia avuto bebè, Sabrina ha risposto prontamente: "Non ho figli perché non ho voluto. Ho tentato di adottarne uno, ma non è andata. Non ne ho fatto una malattia". Ed ha poi detto ancora: "Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo". Prima di concludere la sua conversazione con il giornalista del settimanale, la donna ha dato vita ad altre precisazioni ed ha rimarcato le sue intenzioni. Il suo desiderio principale non era diventare madre.















L'attrice ha chiosato: "Quello che non ho avuto è perché non l'ho voluto. Volevo essere autonoma, e avere poca gente intorno, ma di qualità". Quindi, nessun problema di alcun genere per Sabrina Ferilli, che semplicemente ha fatto una scelta ben determinata. La priorità non è mai stata avere dei figli e il non averne avuto non le ha creato rimpianti o altro. Lei è soddisfatta della carriera professionale e della vita nel complesso e riesce tranquillamente ad andare avanti in questo modo.









Qualche settimana fa la Ferilli aveva invece fatto alcune dichiarazioni a ‘Panorama’: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo, poi, il brutto anatroccolo si è trasformato. Voglio comunque lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”. Ed effettivamente Sabrina ha avuto una trasformazione incredibile, visto che è una delle donne più affascinanti.

