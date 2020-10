Il coronavirus colpisce ancora il mondo dei vip. Mara Maionchi è infatti risultata positiva al tampone ed è stata ricoverata in ospedale. Si trova in un nosocomio della città di Milano, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Le ultime notizie circolate riferiscono infatti di un quadro clinico che non presenterebbe particolari preoccupazioni. Intanto, si sarebbe formato un mini focolaio all’interno del programma televisivo ‘Italia’s got Talent’.

Oltre alla famosissima discografica e giudice di diversi talent televisivi, si è contagiata anche Federica Pellegrini e non solo. Si segnalerebbero infatti casi positivi anche tra tecnici e uomini della produzione del noto programma, che avrebbero dunque contratto il Covid-19. Il mini cluster si sarebbe creato nei giorni scorsi, quando sono state fatte alcune registrazioni. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa in più su Mara, ma al momento non ci sarebbero grossi problemi.















Una delle ultime persone famose ad essere state colpite dal nuovo coronavirus era stata la politica Nunzia De Girolamo. Lo ha ufficializzato lei stessa con un video sulla sua pagina Facebook in cui descrive i sintomi avuti e racconta di essere stata contagiata da una persona a cui vuole bene, a Benevento, con cui era stata a cena: "Questa malattia mi sta dando forti dolori", ha raccontato la De Girolamo, che ha specificato che il marito Boccia e la figlia sono stati sottoposti a tampone risultato negativo.















Oggi invece è arrivata la notizia della positività anche del coniuge Boccia, ministro per gli Affari regionali del governo capitanato da Conte. "Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19 – ha scritto la ex deputata – Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo)".









Federica Pellegrini aveva annunciato invece così la sua malattia: “Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid. Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l’esito è positivo. Mi spiace un sacco”, aveva concluso.

