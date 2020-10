La cantante Anna Tatangelo sta continuando ad inanellare successi dopo successi, in un 2020 che sicuramente ricorderà positivamente dal punto di vista professionale. Nell’estate appena trascorsa sono tutti impazziti dinanzi al suo brano ‘Guapo’, il quale in pochissimo tempo ha conquistato tutti diventando a tutti gli effetti un tormentone della stagione più amata dagli italiani. Qualche settimana fa ha presentato un nuovo singolo e anche in questo caso i risultati sono stati grandiosi.

La canzone si intitola ‘Fra me e te’ ed è stata realizzata grazie anche alla preziosa collaborazione del collega Gemitaiz. Sul suo profilo Instagram, per lanciare a tutti i suoi follower questa sua nuova opera musicale, si è messa in mostra con un outfit stellare. Davvero molto bello il look scelto dall’ex dolce metà di Gigi D’Alessio, che è stata in grado di incantare tutti per la sua bellezza stratosferica. Ma è stato soprattutto un particolare a catturare l’attenzione dei suoi sostenitori. (Continua dopo la foto)















Ha indossato un pantalone molto aderente con alcune copertine disegnate sopra allo stesso, nonché un top di colore nero decisamente corto e un paio di scarpe di colore blu. E sono state proprio le scarpe ad incuriosire i suoi fan per l’eleganza e la bellezza. In tantissimi si sono chiesti quanto possano costare le stesse ed ecco che è venuta fuori la cifra in queste ore. Quando è stato scoperto il prezzo, i suoi follower sono rimasti sbalorditi: non tutti possono sicuramente permettersele. (Continua dopo la foto)















Sul sito ufficiale della marca delle scarpe è riportata dunque la somma di denaro che bisogna sborsare per il loro acquisto. Il costo sarebbe di circa 575 euro, una cifra quindi da capogiro. Considerando però i risultati ottenuti dalla Tatangelo, sono stati soldi ben spesi visto che ha potuto leggere con immenso piacere innumerevoli complimenti. Ma purtroppo la maggior parte dei suoi ammiratori non può avere la possibilità di fare lo stesso acquisto, che resterà soltanto un sogno. (Continua dopo la foto)









Ecco alcuni dei messaggi più rappresentativi: “Giorno dopo giorno siamo sempre più orgogliosi di te”, “Pazzesca, un corpo da favola, un’anima meravigliosa, nessuna come te”, “Io credo che più di uno si farà male con certe foto, mal di cuore”, “Vabbè, sei pazzesca”, “Sei bella, umile e semplice”. Poi ancora: “Sei semplicemente meravigliosa, complimenti davvero per tutto”, “Ti amiamo”.

