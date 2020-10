È sempre lei la regina del gossip. Elisabetta Gregoraci sa attirare a sé le attenzioni, l’interesse e le voci più disparate sui suoi flirt, veri o presunti. Stavolta a tirare in ballo la showgirl calabrese è niente meno che il re delle indiscrezioni, ovvero Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Signoretti è intervenuto nel corso del programma condotto da Federica Panicucci, Mattino 5, e ha parlato di Elisabetta in relazione all’ingresso di un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando di Stefano Bettarini che entrerà a breve nella casa. Staremo a vedere cosa cambierà nella dinamica e nelle relazioni tra i concorrenti. Quel che è certo, secondo le rivelazioni di Signoretti, è che questo ingresso non è casuale. Infatti tra Elisabetta e Stefano pare che ci sia sempre stato un rapporto molto particolare. Un rapporto di grande stima ed amicizia, confermato dal direttore di Nuovo che ha ricordato il periodo in cui i due erano insieme a Buona Domenica.















Già concorrente nel 2016 Stefano Bettarini arrivò in finale e questa volta il suo ingresso nella casa è molto atteso. L'ex calciatore, infatti, ha avuto un flirt con almeno una delle concorrenti attuali, ovvero Dayane Mello, che a sua volta si è avvicinata a Francesco Oppini, nonostante questo sia fidanzato. Non solo, come rivelato da Signoretti, Bettarini ha un ottimo feeling anche con Elisabetta Gregoraci: "Con Elisabetta c'è stata un bella amicizia" le parole del direttore di Nuovo.















Sempre Signoretti sulla coppia Bettarini-Gregoraci ha rivelato: "Quando lavoravano insieme a Buona Domenica, io ero opinionista, ho visto quanta complicità c'era tra loro due". Ed ancora: "Tra loro era evidente il feeling". Dunque, manca ormai poco per vedere Stefano Bettarini entrare nella casa. E a quel punto vedremo anche come reagirà Pierpaolo Petrelli, che l'ex calciatore ha già incrociato a Temptation Island, e che, ormai lo sanno tutti, è protagonista di un continuo tira e molla proprio con Elisabetta Gregoraci.









Non bastasse la Gregoraci ad alimentare un eventuale contrapposizione tra Bettarini e Pretelli c’è anche un precedente non proprio benaugurante. Proprio l’ex velino di Striscia la Notizia, al termine di Temptation Island, cercò di contattare la fidanzata dell’ex calciatore della Fiorentina, Nicoletta Larini e difficilmente la cosa sarà stata dimenticata da Bettarini.

