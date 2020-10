“Non guarirò mai”. Alessandra Celentano, la confessione dell’insegnante di Amici dopo l’intervento

Alessandra Celentano è una delle protagoniste della scuola di “Amici”. Nota per suo carattere forte e rigido, è una delle insegnanti più temute del programma che va in onda sulle reti Mediaset. Infatti sono molto famose le sue discussioni sia con gli allievi che con gli altri docenti dovute a visioni diverse della danza e del modo di approcciarsi ai ragazzi stessi. Probabilmente è proprio questo suo lato del carattere a farne un personaggio carismatico e dotato di una certa simpatia.

La nipote di Adriano Celentano è una sostenitrice dell'importanza della disciplina soprattutto nello studio della danza e, anche se ciò la porta ad essere spesso criticata, c'è da riconoscere che la rende anche simpatica agli occhi del pubblico. Tuttavia in molti non sanno che Alessandra Celentano soffre di un problema che spesso le ha complicato la vita. Lo ha rivelato nel corso di una intervista rilasciata a Di Più Tv.















La docente di "Amici" ha parlato di una patologia che la affligge da molti anni (da quando studiava danza) e che è comune ai ballerini. Infatti si tratta della "sindrome dell'alluce rigido", causata dall'usura del piede, a cui vanno soggetti proprio i ballerini e che provoca tantissimo dolore. Si è anche sottoposta a un intervento chirurgico che ha alleviato il dolore, ma in realtà non ci sono soluzioni alla problematica. Negli anni ha dovuto prendere tanti antidolorifici e si sa che l'abuso di medicinali non è mai benefico. Insomma grazie all'intervento sta meglio, ma è consapevole che non guarirà mai del tutto.















Di recente i magazine di gossip si sono occupati di lei a proposito di un possibile ritorno di fiamma con l'ex marito Angelo Trementozzi. Single e sempre concentrata sulla carriera professionale e artistica, Alessandra Celentano ha sposato Angelo nel 2007. Tri due ci sono sei anni di differenza, ma un carattere molto simile. Entrambi sono sempre apparsi molto riservati, e con una vita privata da proteggere da orecchie e occhi indiscreti.









Alessandra Celentano ha di recente dichiarato a Verissimo: “Io oggi non mi definisco zitella, ora sono single. Io e mio marito siamo rimasti in ottimi rapporti. Mi sono sposata abbastanza grande, non mi aspettavo la separazione. Ma allo stesso tempo sono molto fatalista, cerco di prendere il lato positivo delle cose che vanno come devono andare. Ho la fortuna di riuscire a stare bene da sola. Se succederà qualcosa di bello, bene, se no pazienza”.