Un cardigan a tanti zeri! Emma, look pazzesco a X Factor. Peccato il prezzo… Quanto costa solo il maglione (mamma mia!)

Emma Marrone, un successo dopo l’altro. Ormai le puntate di X-Factor vedono sempre lei come protagonista indiscussa. Emma Marrone anche per la sesta puntata si è presentata a tutti con un look davvero glamour. Gli appuntamenti su Sky si fanno sempre più imperidibili.

Una puntata dedicata ai Bootcamp e quattro giudici pronti a mandare ai Live i più talentuosi. Emma Marrone per l’occasione ha sfoggiato un completino semplice che non per questo si può definire lontano da una scelta di lusso. Direttamente dalla collezione California Sky di Fendi, attenta a dare spazio a una linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides, ecco come si è presentata. (Continua a leggere dopo la foto).















Si gioca ancora una volta per contrasto di linee morbide e casual. Il cardigan oversize, must-have di stagione, abbinato a una pencil skirt in bianco con i bordi 3D, dove le cuciture a contrasto in nero disegnano il profilo per dare movimento e tono. Non bada a spese il giudice femminile di X-Factor, sempre pronta a dare il meglio di se stessa, portando in studio un tocco sempre originale e al passo con i tempi. (Continua a leggere dopo la foto).















E se qualcuno si stesse chiedendo quanto possa costare questo accattivante gioco di stile, ecco fornita la cifra da capogiro. La gonna vola sui 980 euro, mentre per il cardigan il prezzo sale decisamente: 2.800 euro di pura eleganza e femminilità. Il totale non sembra avere spaventato la cantante che porta in scena un completino unico di un valore complessivo pari a 3.780 euro. (Continua a leggere dopo le foto).









E l’apparente semplicità di gusto viene ulteriormente impreziosita dalla scelta del paio di scarpe in linea con look glamour. Emma opta per un décolleté con tanto di tacco a spillo, nero come le cuciture dell’abito. Uno slancio confermato anche dall’acconciatura: lo chignon tiratissimo a cornice di un trucco sempre giocato sui toni naturali, che però si accende sulle labbra, con un rossetto bordeaux. Emma Marrone colpisce ancora.

“Ormai…” Ballando con le stelle, la notizia su Elisa Isoardi è appena arrivata. Cosa succede al talent dei famosi