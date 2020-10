Notizia straordinaria per una delle protagoniste di Harry Potter. L’attrice Jessie Cave, che interpretava Lavender Brown, ovvero la fidanzata di Ron Weasley, è diventata nuovamente mamma. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social network. Fiocco azzurro per la donna, che ha fatto venire alla luce il piccolo Abraham Benjamin. Per lei si tratta del terzo figlio avuto assieme alla sua dolce metà, Alfie Brown. Qualche mese fa, a giugno, aveva comunicato ai fan di essere incinta.

Abraham 'Bam' Benjamin. Il nostro bambino è nato nelle prime ore di ieri mattina appena 40 minuti dopo che mi si sono rotte le acque. Un po' esagerato, ma lo sono stati anche i suoi calci durante la gravidanza! Questa è stata un'esperienza molto diversa dalle mie prime due nascite…Molto più terrificante e fuori dal mio controllo. Al momento siamo nell'unità neonatale, ma lui è un bambino forte".















La neo mamma ha continuato così il suo messaggio social: "Questo è il posto più sicuro per lui in questo momento. Grazie ad Alfie per essere stato così meraviglioso (di nuovo) e per aver scattato questa foto nei secondi dopo la sua nascita e pochi istanti prima che fosse portato via dalle nostre braccia…Onestamente uno dei momenti più difficili della mia vita…Spero che sarà presto con noi e sarà tutto perfetto", ha concluso Cave, che ha quindi mostrato un po' di tristezza.















Oltre 32.500 i like ottenuti da Jessie grazie a questo bellissimo evento. La relazione sentimentale con il comico Alfie è iniziata ufficialmente nel 2012. I primi due figli si chiamano Dannie e Margot ed hanno rispettivamente 5 e 3 anni. Oltre ad essere una bravissima attrice, la Lavender Brown di Harry Potter è famosa anche per essere una fumettista. In un primo momento pensava che quella con il suo attuale compagno dovesse essere un'avventura di una notte, invece ha creato una famiglia.









