Notizie non positive per la famosissima attrice italiana Gina Lollobrigida. La donna, che è arrivata alla veneranda età di 93 anni, è stata colta da un malore nelle ultime ore. Avrebbe dovuto prendere parte all’inaugurazione del ‘Lovers Film Festival’, ma ha dovuto rinunciarvi a causa di questo inaspettato mancamento. E l’intera organizzazione dell’evento è saltata proprio perché lo stesso era incentrato “sulla sua presenza di assoluto rilievo, intorno alla quale era costruito”.

Stando alle informazioni trapelate, il ‘Lovers Film Festival’ è stato rinviato a data da destinarsi. Ad annunciare la notizia del malessere della Lollobrigida è stata Vladimir Luxuria, la quale è la direttrice del Festival che ha come tema l’Lgbt. L’ex politica ha anche fornito maggiori dettagli sulle condizioni della donna: “Purtroppo in accordo con il Museo Nazionale del Cinema abbiamo dovuto prendere questa decisione per evitare di sottoporre l’amica Gina Lollobrigida a stress”. (Continua dopo la foto)















Luxuria ha proseguito, aggiungendo altre informazioni: “Lo stress avrebbe potuto aggravare il suo lieve malessere, che fortunatamente non desta preoccupazione. Ci scusiamo con il pubblico anche a nome suo”. La manifestazione era in programma il 22 ottobre a partire dalle 19.30 e si sarebbe dovuta tenere nella città di Torino, presso il Cinema Massimo. La scelta di puntare su di lei aveva reso più che felice l’attrice 93enne, che aveva espresso tutta la sua gioia. (Continua dopo la foto)















Gina Lollobrigida aveva dichiarato recentemente: “Ho scelto di essere qui con tutti voi perché desidero di poter dire il mio umile pensiero al mondo intero. La nostra vita non è più importante di altre anche se pensiamo e crediamo di aver fatto delle ottime cose o che le nostre scelte siano quelle giuste. Vivere portando un progresso in se stessi e negli altri senza distruggere qualcuno o qualcosa. Per questo dobbiamo batterci. Basta discriminare, il nostro tempo non è eterno, basta giudicare”. (Continua dopo la foto)









Poi aveva detto ancora: “Possiamo esprimere un nostro pensiero, ma senza offendere. Siamo liberi di non condividere, ma dobbiamo rispettarci. Io sono qui perché vi rispetto e continuerò a rispettarvi”. La speranza di tutte le persone che le vogliono bene è che Gina Lollobrigida possa superare alla grande questo momento e ritornare al più presto in forma affinché possa essere ancora presente attivamente.

“Papà è morto mentre faceva sesso con mamma”. L’attore svela i fatti di famiglia