“Ci sposiamo”. Temptation Island: dopo il disastro, la coppia annuncia il matrimonio

Si fa un gran parlare delle storie d’amore dei concorrenti dei vari reality. E spesso l’insinuazione è che si tratti di amori architettati, con delle sceneggiature ideate e scritte appositamente. Ma non è proprio così e la storia di Sofia Calesso ed Alessandro Medici lo dimostra. I due hanno partecipato alla passata edizione di Temptation Island e subito dopo l’uscita dal programma avevano fatto sapere di essersi lasciati.

Ora, però, il colpo di scena. Alessandro e Sofia sono tornati insieme e la Calesso ha rilasciato un’intervista a SoloDonna in cui ha spiegato cosa è successo. Era stato Alessandro a chiedere un periodo di pausa dopo alcune cose dette dalla fidanzata che non riusciva a perdonarle. La pausa, evidentemente, ha diradato le nubi e adesso Sofia ha dichiarato che entrambi vogliono riprovarci, ripartendo, per l’ennesima volta, con il piede giusto (Continua a leggere dopo la foto)















Queste le parole di Sofia riguardo alla sua relazione con Alessandro: “La nostra storia è ripresa. Ho aspettato molto prima di dichiarare la cosa perché onestamente la nostra storia è ‘famosa’, come io dico spesso, per le tante difficoltà e i tanti tira e molla, per colpe mie e sue. Quindi prima di esternare questo riavvicinamento ho voluto aspettare. Da luglio, infatti, siamo arrivati ad ottobre inoltrato. Ora, se decido di dirlo, è perché penso che ci siano buone possibilità perché questo rapporto si possa definire ripreso!”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma non basta. Sofia ed Alessandro parlano infatti apertamente di matrimonio, una decisione molto forte considerando che entrambi hanno dei figli da precedenti relazioni. Sofia dice di aver sempre creduto nella relazione e ha parlato, tra luci ed ombre, anche dell’esperienza a Temptation Island: “È impossibile giocare, essere leggeri. Se sei innamorato è impossibile. Lì sono venute fuori le mie fragilità e le mie paure, ma anche quelle di Alessandro”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ed ecco dunque, dopo la partecipazione al programma, le difficoltà e la crisi, ora una nuova consapevolezza, la storia con Alessandro che riprende quota e la scelta di fare il grande passo. È Sofia a spiegarlo con parole chiarissime: “Ora sto ricominciando da zero, annullando quello che è successo prima, compreso ciò che ho vissuto nel programma. Ora io e Alessandro ci siamo fatti delle promesse, io gli ho promesso che lo sposerò”.

Sofia e Alessandro fuori da ‘Temptation Island’. Il colpo di scena arriva durante la seconda puntata: cosa è successo