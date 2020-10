Morgan è di nuovo nella bufera. Stavolta ad ‘inguaiare’ il cantautore milanese è una sua ex, o meglio il nuovo compagno di una sua ex. E tutto succede all’indomani dell’incredibile indiscrezione che vedrebbe Morgan candidato a Sindaco della sua città. La polemica è nata quando il rapper 21enne Diablo Baby ha rimproverato Morgan accusandolo di inviare a Jessica Mazzoli, ex del cantautore milanese e madre della sua figlia Lara, messaggi inappropriati e sconci nonostante si siano lasciati anni fa.

Il nuovo compagno di Jessica non ci sta e fa sapere a tutti che Morgan continua ad inviare "richieste inappropriate" alla sua ex e attacca: "E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?". L'attacco è avvenuto tramite una story su Instagram e proprio mentre Morgan è diventato padre per la terza volta. Morgan, al secolo Marco Castoldi, al momento è fidanzato con Alessandra Cataldo che ha da poco messo al mondo la piccola Maria Eco.















Le parole del rapper Diablo Baby sono di fuoco: "Pensi di prendere per il cu*o tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. Ora mi sono proprio inca…to. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate". E ancora: "Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m..da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?".















Morgan ha reagito alle accuse bloccando il rapper sui social e Diablo Baby ha replicato: "Mi hai bloccato perché non sai affrontare le situazioni. Hai paura dell'omino con i capelli blu eh?". Da Jessica Mazzoli è arrivata la conferma delle accuse del fidanzato: "Ragazzi, si può ridere e sdrammatizzare e tramite una citazione per amplificare il concetto. Ma tutto quello che si cela dietro vi assicuro che non fa ridere per niente anzi".









Sempre Mazzoli ha proseguito nel suo post su Instagram: “Purtroppo è la verità, per quanto una persona possa pensare che sia assurda. Non sempre si trovano uomini che accettano. Questo ti fa capire che sul cammino a volte si possono trovare persone che ci tengono davvero”. E Diablo Baby ha rincarato la dose: “Non ho detto tutto, vi mettereste le mani nei capelli”. Ed ora spetta a Morgan rispondere a tali feroci accuse. Certo fino ad ora il suo comportamento lascia pensare che l’abbia davvero combinata grossa.

