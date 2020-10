Da quando è finita con Riccardo Guarnieri, Ida Platano non è più tornata a Uomini e Donne ma la dama storica di quello che fu il trono over non è affatto sparita dalle scene. Su Instagram continua a essere attivissima e amatissima dai fan è stata una delle maggiori protagoniste del programma degli ultimi anni.

La sua storia con Riccardo ha appassionato milioni di persone ed è andata avanti a lungo anche se tra alti e bassi. Era la stagione 2017/2018. Dama e cavaliere si sono innamorati, hanno iniziato una storia e deciso poi di partecipare anche a Temptation Island. Dal villaggio in Sardegna erano usciti insieme, nonostante un percorso abbastanza travagliato e poi, dopo un'altra rottura clamorosa, è arrivato il ricongiungimento e l'uscita di scena dalla trasmissione.















C'era anche stata la proposta di matrimonio, dunque tutto sembrava procedere finalmente per il verso giusto per la coppia. Lui si era anche trasferito a Brescia da Ida ma finito il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, a sorpresa i due si sono lasciati. Un addio che i fan avevano subodorato sbirciando i rispettivi profili social, poi è arrivata l'ufficialità: tutto finito.















Il motivo dell'addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ad oggi ancora non è dato saperlo. Nessuno dei due ne ha parlato in maniera esplicita anzi, entrambi hanno evitato domande e interviste sull'argomento. L'unica cosa certa è che dopo la fine del lockdown i due si sono lasciati. Su Instagram non trapela alcuna novità nelle loro vite, ma ora è arrivato uno scoop che riguarda proprio la bella parrucchiera.











A lanciare la bomba è stato Amedeo Venza, il noto influencer pugliese: “Storia definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di U&D – fa sapere sul suo profilo Instagram – Anche perché lei pare abbia trovato un nuovo amore…Qualche sera fa, è stata avvistata in pizzeria con un signore di 45 anni. Erano molto sereni”. Rumor che ovviamente nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web. Dunque è Ida ha finalmente voltato pagina?

