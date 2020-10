“Mi hanno fatto una proposta indecente”. Carmen Russo vuota il sacco: “Un uomo importante”

Come tutti sanno Carmen Russo è una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. La popolare showgirl, grazie alla sua bravura e innata simpatia, ha conquistato il pubblico a casa e la giuria. Oggi la concorrente di Tale e Quale Show 10 ha rilasciato un’intervista a Armando Sanchez per Novella 2000. E in questa circostanza Carmen Russo ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente in passato da un imprenditore argentino molto importante.

Ha detto: "Voleva stare a tutti i costi con me, e mi disse che se avessi lasciato tutto e fossi rimasta con lui mi avrebbe cambiato la vita… Proposta allettante, ma sono una donna che ha sempre rispettato il proprio partner…". La showgirl ha poi dichiarato di essere certa che se avesse accettato il corteggiamento dell'uomo avrebbe dato sicuramente una svolta alla sua vita, aggiungendo però di non essersi mai pentita di aver detto no.















A quel punto, Armando Sanchez per Novella 2000, ha voluto chiedere a Carmen Russo come sta andando questa sua esperienza come concorrente di quest'ultima edizione di Tale e Quale Show 2020. La donna ha dapprima dichiarato di starsi davvero divertendo molto, e successivamente ha rivelato di non star affatto vivendo la cosa come una competizione.















Così la ballerina ha spiegato: "Prendo con leggerezza, e il pubblico lo sta percependo…" Carmen Russo, che ha rilasciato un'intervista a Di Più Tv, ha poi dichiarato di aver legato con tutti gli altri colleghi e di essere comunque felice di riuscire a trasmettere un po' di allegria in questi non facile.











Al termine di questa intervista rilasciata a Novella 2000 per Armando Sanchez, la popolare showgirl Carmen Russo ha rivelato di avere solo tre giorni disponibili per preparare i vari artisti da interpretare. Per tale ragione la concorrente di Tale e Quale Show non ha fatto mistero di avere sempre l’adrenalina a mille: “Per fortuna che sta andando tutto benissimo, e i coach sono entusiasti di me…”.

